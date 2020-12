US-Börsen starten ohne klare Richtung, Dow verliert 0,4 Prozent

Hoffnungen auf Konjunkturpaket standen Spannungen mit China gegenüber

Die US-Börsen sind am Montag uneinheitlich in die Woche gestartet. Der Dow Jones fiel bis 16 Uhr um 0,43 Prozent auf 30.089,01 Punkte und konnte seine Rekordfahrt damit vorerst nicht fortsetzen. Der S&P-500 ermäßigte sich um 0,14 Prozent auf 3,693,95 Zähler. Der Nasdaq Composite befestigte sich hingegen um 0,38 Prozent auf 12.511,92 Punkte. Hoffnungen auf ein Konjunkturhilfspaket standen zum Wochenstart Sorgen wegen neuen Spannungen zwischen China und den USA gegenüber.

Die scheidende US-Regierung plant Berichten zufolge neue Sanktionen gegen mindestens ein Dutzend hochrangiger Vertreter des chinesischen Staats. Auch angesichts der Angst vor weiteren Lockdown-Maßnahmen wegen steigender Corona-Infektionen dürften sich die Anleger am Montag erst einmal zurückhalten, hieß es.

Schwach zeigten sich im Frühhandel angesichts fallender Rohölpreise die Ölwerte. So waren Chevron mit einem Minus von 3,37 Prozent die größten Verlierer im Dow Jones. Die größten Gewinner im Dow waren Boeing mit einem Plus von 4,16 Prozent. Die Analysten der UBS haben ihre Empfehlung für die Aktien des Flugzeugherstellers auf "buy" verbessert.

Kursbewegende Unternehmensnachrichten gab es auch wieder von den Corona-Impfstoffherstellern. Die Anteilsscheine von Curevac legten in New York im Frühhandel um 3,57 zu. Das deutsche Biotech-Unternehmen will eine Zulassung seines Covid-19-Impfstoffkandidaten in der EU und in Lateinamerika beantragen.

Die zulassungsrelevante klinische Phase-III-Studie mit bis zu 30 000 Teilnehmern soll laut Vorstandsvorsitzende Franz-Werner Haas bis Ende 2020 eingeleitet werden. Mit ersten Ergebnissen rechnet Curevac nach zwei bis drei Monaten.