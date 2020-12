US-Börsen starten überwiegend im Minus

US-Wirtschaft im dritten Quartal stärker gewachsen als zuvor errechnet - Apple-Papiere mit starkem Plus nach Meldungen über geplante Produktion von selbstfahrenden Autos

Die US-Börsen sind am Dienstag überwiegend mit Verlusten in den Handel gestartet. Der Dow Jones Industrial stand gegen 16.00 Uhr mit Verlusten von 0,55 Prozent bei 30.049,04 Punkten. Am Montag hatte der Leitindex zunächst schwach eröffnet, konnte sich im Handelsverlauf allerdings erholen und schloss knapp im Plus.

Auch der S&P-500 verlor 0,20 Prozent auf 3.687,42 Einheiten. Unterdessen gewann der Nasdaq Composite 0,52 Prozent auf 12.808,60 Zähler.

Weiterhin bereiten den Anlegern die Lockdown-Beschränkungen in den USA Sorgen. Abhilfe in der Pandemie soll nun das am Wochenende beschlossene Konjunkturpaket über 900 Milliarden Dollar schaffen. Zwar könne das Paket die US-Wirtschaft von einem erneuten Abschwung bewahren, meinte ein Marktteilnehmer. Trotzdem blieben weiterhin Risiken im Zusammenhang mit der Pandemie bestehen, wenn die Wirtschaft im kommenden Jahr nicht rasch wieder anspringe.

Wie aktuellen Zahlen zeigen ist die US-Wirtschaft im dritten Quartal stärker gewachsen als zuvor erwartet. Die Wirtschaftsleistung lag im dritten Quartal annualisiert 33,4 Prozent höher als im Vorquartal. In einer zweiten Schätzung hatten die Experten einen Zuwachs von 33,1 Prozent errechnet. Der enorme Zuwachs folgte auf den beispiellosen Corona-Einbruch der Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal.

Im weiteren Handelsverlauf könnten noch Daten zum US-Verbrauchervertrauen den Markt bewegen. Außerdem werden auch Daten vom Immobilienmarkt erwartet.

Bei den Einzelwerten lagen zu Handelsstart die Papiere von Apple im Fokus. Sie legten satte 4,6 Prozent zu. Laut Medienberichten plant Apple bis 2024 ein selbstfahrendes Auto auf den Markt zu bringen. Diese könnte mit eine eigenen Batterietechnik ausgestattet sein, die einerseits weniger Platz einnimmt und andererseits mehr Reichweite ermöglichen soll.

Auch die Aktien des Heimtrainerherstellers Peloton legten zu Handelsstart satte 14,3 Prozent zu. Peloton will seinen Konkurrenten Precor für rund 420 Millionen Dollar übernehmen. Im heurigen Jahr hatten die Peloton-Aktien bisher bereits mehr als 400 Prozent zugelegt.