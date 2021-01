US-Börsen tendieren im Verlauf mit Aufschlägen

Positive Konjunkturdaten und Stichwahlen in Georgia im Fokus - Öltitel ziehen nach Einigung der OPEC+ stark an - Boeing ebenfalls gut gesucht

Die US-Börsen haben am Dienstag im Verlauf mit Aufschlägen tendiert, nachdem am Vortag noch starke Kursverluste verbucht worden waren. Für Aufwind sorgten unter anderem positive Daten aus der US-Industrie. Überdies blickten Anleger bis zuletzt auf die heute abgehaltenen Stichwahlen zum US-Senat in Georgia.

Der Dow Jones stieg kurz vor 19 Uhr um 0,46 Prozent auf 30.363,69 Zähler. Für den breiter gefassten S&P-500 ging es um 0,44 Prozent auf 3.716,74 Punkte hinauf. Der Nasdaq Composite gewann indes 0,45 Prozent auf 12.755,54 Einheiten.

Vom Ergebnis der Stichwahlen in den USA hängt ab, ob die Republikaner ihre Mehrheit im Senat verteidigen können oder ob die Demokraten neben dem Repräsentantenhaus künftig auch die andere Kongresskammer in Washington dominieren werden. Mit der Kontrolle über den Senat könnte der künftige Präsident Joe Biden durchregieren. Laut Experten ist das Rennen knapp.

Am Markt hieß es, dass ein Teil der Anleger, einen Sieg der Demokraten skeptisch betrachte. Verwiesen wird hier unter anderem auf die Steuerpläne Bidens. Allerdings handelt es sich dabei um eine Minderheit. Die meisten Investoren sähen in einem Sieg des demokratischen Lagers "nicht das Ende der Welt".

Der ISM-Einkaufsmanagerindex zum verbarbeitenden Gewerbe in den USA dürfte indes klar beflügelt haben. So deutete er mit einem klaren Zuwachs von 57,5 Zählern im November auf 60,7 Punkte im Dezember weiterhin auf ein starkes Wachstum der US-Industrie. Von Expertenseite war zuvor mit einem Rückgang auf 56,6 Punkte gerechnet worden.

Branchenseitig waren bis zuletzt Aktien von Ölkonzernen gut gesucht, nachdem die stark Ölpreise angezogen waren. Das Ölkartell OPEC und seine zehn Kooperationspartner (OPEC+) einigten sich nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur Tass auf ein weitgehend stabiles Förderniveau für Februar und März. Im Dow Jones stiegen die Titel von Chevron um mehr als vier Prozent.

Unter den Einzelwerten blickten die Anleger auf Qualcomm, die um 2,02 Prozent stiegen. Beim Chipkonzern übernimmt ein Experte für den superschnellen 5G-Datenfunk den Chefposten. Christiano Amon löst Steve Mollenkopf ab, der das Unternehmen erfolgreich durch eine Serie rechtlicher Turbulenzen gebracht hatte.

Auch Analystenstimmen setzten Impulse. Die Wertpapiere von Boeing gewannen nach einem verpatzten Wochenstart am Dienstag zunächst 3,96 Prozent. Hatte zu Wochenbeginn eine Verkaufsempfehlung des Analysehauses Bernstein belastet, so kam nun Unterstützung von UBS. Für Papiere des Halbleiterproduzenten Micron Technology ging es nach einer Studie der Citigroup ebenfalls um 4,12 Prozent hinauf.

Dagegen büßten die Titel des Solarkonzerns First Solar 8,02 Prozent ein. Goldman Sachs strich ihre Kaufempfehlung und rät nun, die Aktie aus den Depots zu werfen.