US-Börsen tendieren im Verlauf nun höher

Anleiherendite der zehnjährigen US-Anleihe kommt etwas zurück

Die US-Börsen haben sich am Freitag im Verlauf mit Aufschlägen gezeigt, nachdem zeitweise klare Verluste verzeichnet worden waren. Kurz vor 19 Uhr notierte der Dow Jones mit plus 0,79 Prozent bei 31.166,93 Punkten. Für den marktbreiten S&P-500 ging es um 0,68 Prozent hinauf auf 3.794,23 Einheiten.

Der technologielastige Nasdaq Composite stieg zuletzt um geringe 0,06 Prozent auf 12.730,70 Zähler. Er hatte am Vortag den zweiten Handelstage in Folge mehr als zwei Prozent verloren und war somit im bisherigen Jahresverlauf ins Minus gedreht.

Als Grund führten Marktbeobachter an, dass die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe wieder etwas zurückgekommen sei. Im Tagesverlauf war sie bis auf über 1,6 Prozent gestiegen. Zuletzt notierte wieder darunter bei 1,56 Prozent.

Gut gesucht waren am heutigen Handelstag bis zuletzt Ölwerte. Die Chevron-Titel verteuerten sich im Dow Jones zuletzt um mehr als vier Prozent. Bei ExxonMobil war es ein Plus von 2,6 Prozent. Die Unternehmen dieser Branche profitieren von den stark angestiegenen Ölpreisen nach dem Treffen der OPEC+.

Gefragt waren auch die Aktien von Salesforce. Die Papiere verteuerten sich um 1,1 Prozent. Der US-Softwarekonzern wird demnächst den Bürokommunikationsdienst Slack für knapp 28 Milliarden Dollar übernehmen. Die Aktien von Slack stiegen um 0,7 Prozent.

Boeing sackten um mehr als zwei Prozent ab. Die EU und die USA haben sich auf die vorläufige Aussetzung von gegeneinander verhängten Strafzöllen geeinigt. Hintergrund der Preisaufschläge waren unter anderem Subventionen in der Luftfahrtindustrie.

Die Broadcom-Titel drehten nach anfänglichen Kursgewinnen mit minus 0,7 Prozent in die Verlustzone ab. Der Halbleiterkonzern hatte zuvor frische Zahlen vorgelegt.