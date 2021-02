US-Börsen tendieren zur Eröffnung erneut höher

Dow nun nach S&P und Nasdaq ebenfalls auf Rekordkurs - Fülle an Quartalszahlen setzen Akzente unter Einzelwerten

Die US-Börsen sind am Freitag erneut höher in den Handel gestartet, nachdem an der Wall Street am Vortag neue Rekorde beim S&P-500 und Nasdaq Composite geschrieben wurden. Der Dow Jones kletterte in den ersten Handelsminuten um 0,49 Prozent auf 31.207,76 Zähler und steuerte damit ebenfalls auf neue Kursniveaus zu.

Für den breiter gefassten S&P-500 ging es indes um 0,42 Prozent auf 3.887,97 Punkte weiter hinauf. Der Nasdaq Composite gewann 0,29 Prozent auf 13.818,32 Einheiten hinzu.

Ins Blickfeld rückte eine Stunde vor Handelsbeginn der US-Arbeitsmarktbericht für Jänner. Trotz einer niedrigeren Arbeitslosenquote, sprachen einige Marktbeobachter von einem enttäuschenden Jobreport. Ihnen zufolge halten die Hoffnung auf eine Erholung der Konjunktur und Konjunkturhilfen die Indizes auf Rekordkurs.

Zu etwaigen Konjunkturpaketen wurde zuletzt bekannt, dass der US-Senat mit den Stimmen der regierenden Demokraten einen Budgetplan gebilligt habe, mit dem das große Corona-Konjunkturpaket von Präsident Joe Biden in Höhe von 1,9 Billionen US-Dollar durch den Kongress gebracht werden soll. Die Vorlage muss noch vom Repräsentantenhaus abgesegnet werden.

Unter den Einzelwerten gewannen im US-Frühhandel nach Vorlage von Zahlen die Aktien von Ford 0,49 Prozent. Der traditionsreiche Autokonzern hatte zuvor einen positiven bereinigten Gewinn je Aktie vorgelegt. Es war ursprünglich ein Verlust erwartet worden.

Snap gaben um 0,51 Prozent nach. Die Foto-App hat im vergangenen Quartal 16 Millionen tägliche Nutzer hinzugewonnen. Dabei sprang der Umsatz im Jahresvergleich um 62 Prozent auf 911,3 Millionen Dollar, während es unterm Strich rote Zahlen von gut 113 Millionen Dollar gab.

T-Mobile-US verloren 2,86 Prozent. Laut Marktbeobachtern haben die Gewinnprognosen enttäuscht, auch wenn der Umsatz im vierten Quartal 2020 enorm angezogen hatte.

Johnson & Johnson legten wiederum um 1,62 Prozent zu. Der Pharmakonzern hatte in den USA eine Notfallzulassung für einen Corona-Impfstoff beantragt.

Die Aktien von Magnite schossen um 22 Prozent hinauf. Der Konzern kauft die Werbe-Tochter SpotX von der RTL Gruppe um 1,17 Mrd. US-Dollar.