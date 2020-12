US-Börsen tendieren zur Eröffnung etwas leichter

Nach wöchentlichen Arbeitsmarktdaten - Airbnb-Börsengang im Fokus, noch kein Preis - Doordash nach starkem Börsendebüt am Vortag im Minus

Die US-Börsen sind am Donnerstag mit Abgaben in die Sitzung gestartet. Belastet hatten unter anderem schwache Daten vom US-Arbeitsmarkt. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind höher ausgefallen als in der Woche zuvor.

Der Dow Jones verlor gegen 15.45 Uhr 0,31 Prozent auf 29.975,18 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 sank um 0,25 Prozent auf 3.663,46 Zähler. Für den Nasdaq Composite ging es um satte 0,15 Prozent auf 12.320,60 Einheiten nach unten.

In der Woche bis zum 5. Dezember stellten 853.000 Amerikaner Neuanträge auf Arbeitslosenhilfe, wie das US-Arbeitsministerium mitteilte. In der Woche davor waren es noch 716.000 Neuanträge gewesen.

Ob nun die sich wieder verschlechternde Situation am Arbeitsmarkt in Washington den Druck auf weitere Konjunkturhilfen erhöht, warten Marktbeobachter ab. Die Märkte seien Opfer des Stillstands bei den zähen Verhandlungen zwischen den Demokraten und Republikanern, hieß es. Sollte sich allerdings die lang erwartete Einigung abzeichnen, könnten sie wieder in die Gewinnzone drehen.

Bei den Einzelwerten richten nach dem gelungenem Börsendebüt von Doordash nun die Blicke auf Airbnb. Hier war der Ausgabepreis zuletzt auf 68 US-Dollar pro Aktie erhöht worden. Bis zuletzt wurde die Aktie noch nicht gehandelt. Doordash gaben indes nach ihrem fulminanten Börsengang am Vortag um 6,55 Prozent nach.

Weitere Neuigkeiten könnte es zum Thema Corona-Impfstoffe geben: Die Entscheidung der Arzneimittelbehörde FDA zur Notfallzulassung der Impfung von Pfizer und Biontech wird erwartet. Die Aktien von Pfizer gaben zunächst um 0,67 Prozent nach. Biontech gewannen dagegen 2,70 Prozent.

Ferner wurde bekannt, der japanische Elektronikkonzern Sony wolle das Animationsgeschäft Crunchyroll vom US-Konzern AT&T Inc. kaufen und damit seinen Unterhaltungsbereich auszubauen. Die Papiere von AT&T gaben um 2,11 Prozent nach.

Best Buy sackten um 3,71 Prozent. Hier dürfte eine Aktien-Abstufung von Goldman Sachs auf "Sell" belastet haben.

Nachbörslich werden am heutigen Tag noch Zahlen vom SAP-Rivalen Oracle und vom Softwarekonzern Adobe erwartet. Die Titel der beiden Unternehmen verloren 0,38 Prozent bzw. 1,30 Prozent.