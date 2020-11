US-Börsen tendieren zur Eröffnung höher

Nach Thanksgiving am Vortag - Moderna mit deutlichen Kursaufschlägen nach AstraZeneca-Meldung

Die Wall Street ist am Freitag mit moderaten Gewinnen in den Handel gestartet, nachdem am Vortag aufgrund von Thanksgiving die US-Märkte geschlossen geblieben waren. Allerdings wird am heutigen Handelstag verkürzt gehandelt. Börsenschluss ist bereits um 19 Uhr (MEZ).

Während der Dow Jones um 0,40 Prozent auf 29.992,29 Einheiten zulegte und der breiter gefasste S&P-500 um 0,32 Prozent auf 3.641,36 Stellen stieg, kletterte der Technologieindex Nasdaq Composite um etwas deutlichere 0,61 Prozent auf 12.168,51 Punkte hinauf.

In den Vordergrund rückte die friedliche Machtübergabe des amtierenden US-Präsident Donald Trumps an Joe Biden, die sich immer mehr und mehr abzuzeichnen scheint. Trump hatte zuvor angekündigt, er würde das Wahlergebnis des US-Wahlkollegiums respektieren, wie auch immer es ausfallen würde. In den USA wird der Präsident erst durch ein Wahlmännersystem offiziell ins Amt gewählt, bevor er im Jänner angelobt wird.

Unter den Einzelwerten rückten die Aktien von Einzelhändlern in den Fokus, da am heutigen Handelstag der sogenannte "Black Friday" stattfindet - der Startschuss fürs Weihnachtsgeschäft. Wegen der Corona-Beschränkungen vielerorts verlagern Kunden ihre Einkäufe zunehmend ins Internet, was Onlinehändlern wie etwa Amazon zugutekommt. Die Aktien von Amazon tendierten zuletzt um 0,30 Prozent höher.

Die Anteile am Einzelhändler Best Buy verloren indes um 0,20 Prozent. Walmart verteuerten sich um 0,40 Prozent und Target stiegen um 0,38 Prozent.

Nach oben ging es auch für die Anteilsscheine des Pharmakonzerns Moderna. Sie legten um 13,01 Prozent zu. Die Papiere des US-Pharmakonzerns Pfizer, der gemeinsam mit dem deutschen Biotech-Unternehmen Biontech ebenfalls an einem Corona-Impfstoff forscht, gewannen 1,31 Prozent.

Am heutigen Handelstag hatten Impfstoffnachrichten aus Europa die Aktien des britischen Pharmagiganten AstraZeneca fallen lassen. Der Konzern plant ergänzende Untersuchungen zu seinem Corona-Impfstoff, nachdem zuvor Zweifel am Studiendesign und der hohen Wirksamkeit des Mittels aufgekommen waren.