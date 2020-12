US-Börsen tendieren zur Eröffnung im Plus

Weltweit angelaufene Impfkampagne sorgt für Zuversicht - Streit um Ausweitung der Corona-Hilfszahlungen in den USA - Impfstoff-Aktien setzen Erholung fort

Die US-Börsen sind am Mittwoch mit Zugewinnen in den Handel gestartet. Gegen 16.00 Uhr stand der Dow Jones Industrial mit einem Plus von 0,45 Prozent bei 30.471,06 Punkten. Der marktbreite S&P-500 gewann 0,40 Prozent auf 3.742,02 Einheiten und der Nasdaq Composite präsentierte sich mit Zugewinnen von 0,38 Prozent bei 12.899,12 Punkten.

Nach einer kurzen Verschnaufpause dürfen sich die Anleger zur Wochenmitte offenbar wieder über Gewinne freuen. Die mittlerweile weltweit angelaufene Corona-Impfkampagne sorgt unter Investoren für Zuversicht auf eine weitere Konjunkturerholung im neuen Jahr.

Am Dienstag hatten Hoffnungen auf ein noch größeres Corona-Konjunkturpaket in den USA für Zuversicht gesorgt. Doch der republikanische Mehrheitsführer im Senat dämpfte entsprechende Forderungen der Demokraten. Auch der noch amtierende US-Präsident Donald Trump hatte zuvor höhere Corona-Hilfszahlungen an die US-Bürger gefordert.

Unterdessen setzte Großbritannien am Mittwoch einen weiteren Schritt in Richtung einer groß angelegten Impfkampagne gegen das Coronavirus. Als weltweit erstes Land hat das Vereinigte Königreich den Covid-Impfstoff des britischen Pharmakonzerns Astrazeneca zugelassen. Weitere Länder, darunter auch die USA, dürften bald folgen.

Der am Nachmittag veröffentlichte Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago entwickelte sich im Dezember besser als erwartet. Mit einem Wert von 59,5 Punkten lag der konjunkturelle Frühindikator deutlich über den Expertenerwartungen von 56,3 Zählern. Im weiteren Handelsverlauf stehen noch Daten zu den noch nicht abgeschlossenen Hausverkäufen an.

Im Dow Jones kletterten zu Handelsbeginn die Papiere des Baumaschinenherstellers Caterpillar um deutliche 3,0 Prozent. Die Investmentbank Baird sieht für die Cat-Aktien ein Aufwärtspotenzial von über 20 Prozent und gab für die Titel eine Kaufempfehlung aus.

Nach oben ging es am Mittwoch zu Handelsstart auch für die Aktien der Corona-Impfstoffhersteller, nachdem es zuvor in den vergangenen Handelstagen deutliche Rücksetzer gegeben hatte. Die Aktien von Biontech stiegen um leichte 0,3 Prozent. Deutlich fester zeigten sich unterdessen die Papiere von Curevac, sie stiegen um 5,4 Prozent.