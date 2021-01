US-Börsen tendieren zur Eröffnung mit Aufschlägen

Dow gewinnt 0,18 Prozent - Indizes an der Nasdaq mit deutlicheren Aufschlägen: Micron Technology ziehen um mehr als vier Prozent an

Trotz schwacher US-Arbeitsmarktdaten für Dezember ist die Wall Street am Freitag mit Gewinnen in den Handel gestartet. Gegen 15.45 Uhr tendierte der Dow Jones um 0,18 Prozent höher bei 31.096,63 Zählern. Der breiter gefasste S&P-500 stieg um 0,48 Prozent auf 3.822,10 Einheiten.

Die Kursaufschläge an der Technologiebörse in New York fielen deutlicher aus. Der Nasdaq Composite erhöhte sich um 0,77 Prozent auf 13.168,51 Punkte. Der enger gefasste Nasdaq-100 stieg erstmalig über die Marke von 13.000 Zählern. Er gewann 0,82 Prozent auf 13.045,80 Einheiten.

Nach den jüngsten politischen Entscheidungen in den Vereinigten Staaten zugunsten der Demokraten hofften die Investoren auf ein etwas ruhigeres und beständigeres Umfeld und setzten auf eine Ausweitung der Wirtschaftshilfen sowie anhaltende Unterstützung durch die Notenbanken, erläuterte Analyst Neil Wilson von Markets.com.

Jüngste offizielle Arbeitsmarktdaten für den Monat Dezember enttäuschten indes. Angesichts dessen dürfte sich die US-Notenbank Fed in ihrer ultra-expansiven Geldpolitik bestätigt sehen, schrieben die Experten der Helaba. Die Geldflut der Zentralbanken gilt als einer der wichtigsten Treiber der Börsenrally.

Zur positiven Stimmung trugen Technologiewerte bei, nachdem am die Aktien von Micron Technology nach einer optimistischen Umsatzprognose um 4,12 Prozent zulegten. Rückenwind kam auch von Zahlen des Elektronikbranchenprimus Samsung.

Weiter im Aufschwung befanden sich überdies die Papiere von Tesla, die um 3,98 Prozent zulegten. Das Thema der E-Mobilität dürfte Anleger weiter in seinem Bann halten, nachdem nun auch Spekulationen um eine Kooperation zwischen Apple und dem südkoreanischen Autohersteller Hyundai zutage traten. Die Papiere von Apple tendierten zunächst kaum verändert.

Boeing kommt das Desaster um den Absturzflieger 737 Max indes teuer zu stehen und muss eine Strafe von mehr als 2,5 Mrd. Dollar zur Beilegung strafrechtlicher Verfahren zahlen. Die Papiere des Unternehmens gaben 0,63 Prozent ab.

Auch positive Impfstoffmeldungen traten in den Vordergrund. So wirke der Impfstoff von Biontech und Pfizer auch gegen die zwei neuen Coronavirus-Varianten. Die in New York notierten Biontech-Aktien schnellten um 6,16 Prozent hoch. Pfizer gewannen lediglich 0,62 Prozent. Für die Wertpapiere von Moderna ging es um geringe 0,1 Prozent hinauf. Der Impfstoff des Konzerns wird auch in Großbritannien zugelassen.