US-Börsen tendiert im Verlauf mit Zugewinnen

Dow Jones steigt um 0,83 Prozent - Finanzwerte stark - Titel der Medizinbranche im Fokus

Die US-Börsen haben am Mittwoch im Verlauf im Plus tendiert, wobei insbesondere Aktien aus der sogenannten "Old Economy" gesucht waren. Am Vortag hatten Anleger noch vermehrt auf Tech-Titel gesetzt.

Während gegen 18.45 Uhr der Dow Jones um 0,83 Prozent auf 30.263,80 Einheiten stieg und der breiter gefasste S&P-500 0,60 Prozent auf 3.709,25 Zähler hinzugewann, erhöhte sich der Nasdaq Composite um geringere 0,14 Prozent auf 12.825,23 Punkte.

Dass indes der scheidende US-Präsident Donald Trump Stellung gegen das vom US-Kongress geschnürte Konjunkturpaket bezogen hatte, beunruhigte nicht, hieß es am Markt. Entweder würde das Programm trotz der Drohungen Trumps von ihm unterschrieben oder ein noch größeres würde geschnürt.

Branchenseitig waren unter anderem Titel von Energieunternehmen gut gesucht. Die im Dow Jones notierten Anteile an Chevron stiegen um mehr als eineinhalb Prozent. Mit Aufschlägen von mehr als zwei Prozent tendierten ExxonMobil.

Satte Zugewinne verbuchten zudem Finanzwerte. JPMorgan verteuerten sich um 3,46 Prozent. Die Aktien der Goldman Sachs stiegen indes um 3,09 Prozent.

Im Fokus stand am Mittwoch zudem die Medizinbranche. Die Aktien des Pfizer-Konzerns stiegen um 2,12 Prozent. Es würden zusätzlich 100 Mio. Dosen seines gemeinsam mit Biontech entwickelten Corona-Impfstoffes an die US-Regierung ausgeliefert, war zuvor bekannt gegeben geworden.

Merck & Co legten um 1,05 Prozent zu. Der Pharmakonzern erhält von der US-Regierung bis zu rund 365 Millionen US-Dollar für die mögliche Lieferung von 60.000 bis 100.000 Dosen eines Medikaments gegen die Lungenkrankheit Covid-19 an die US-Regierung. Allerdings ist das Mittel noch nicht zugelassen.

Die Titel von Supernus Pharmaceuticals sprangen um 17,25 Prozent hinauf. Das Unternehmen erreichte in einer fortgeschrittenen klinischen Studie mit seinem Medikamentenkandidaten gegen ADHS bei Erwachsenen den sogenannten primären Endpunkt, also das Hauptziel der Studie.

Einen weiteren Dämpfer gab es dagegen für die Aktionäre des Elektro-Lkw-Herstellers Nikola mit einem Minus von 10,19 Prozent. Grund ist eine Auftragsstornierung seitens des US-Entsorgungsunternehmens Republic Services über 2.500 batteriebetriebene Müll-Lastwagen.