US-Börsen tendiert im Verlauf sehr fest

Hoffen auf US-Konjunkturpaket im Fokus - Frische Zahlen setzen Einzelimpulse

Die Wall Street hat sich am Dienstag im Verlauf mit klaren Aufschlägen präsentiert. Gestützt hatte unter anderem die Aussicht auf ein weiteres Konjunkturpaket in den Vereinigten Staaten. Überdies werden nach Börsenschluss Amazon und Alphabet ihre Bücher öffnen.

Der Dow Jones legte gegen 18.45 Uhr um 1,90 Prozent auf 30.786,55 Punkte zu. Der S&P-500 gewann 1,69 Prozent auf 3.837,76 Zähler hinzu. Für den Nasdaq Composite ging es um 1,67 Prozent auf 13.627,60 Einheiten hinauf.

Ein als "hervorragend" sehr "sehr produktiv" bezeichnetes Treffen zwischen dem neuen US-Präsidenten Joe Biden und republikanischen Senatoren dürfte von Anlegern als positives Zeichen gewertet worden sein, hieß es am Markt. Auch wenn es kein Durchbruch gebracht habe.

Überdies dürften die starken Kursschwankungen beim Spekulationshype rund um Aktien wie GameStop Anleger nicht mehr so nervös machen wie zuletzt. Der Titel des Videospiele-Einzelhändlers selbst gab am heutigen Handelstag zuletzt enorme 47 Prozent an Kurswert ab, nachdem es am Vortag bereits um starke 30 Prozent hinab ging. AMC Entertainment verloren rasante 40 Prozent.

Seitens Aktien berichterstattender Unternehmen richtete sich vor den nachbörslichen Zahlen von Alphabet (Aktie bei plus 1,76 Prozent) und Amazon (plus 1,77 Prozent) die Aufmerksamkeit auf die einstigen Dow-Konzerne Pfizer (minus 3,16 Prozent) und ExxonMobil (plus 2,67 Prozent), die zuletzt ihre Bücher geöffnet hatten.

Dabei war bekannt geworden, dass der US-Pharmakonzern sich von dem gemeinsamen Corona-Impfstoff mit dem deutschen Unternehmen Biontech im laufenden Jahr noch mehr Schub erhofft als bisher gedacht. Das Vakzin soll dem Konzern 2021 rund 15 US-Milliarden Dollar in die Kassen spülen, teilte Pfizer zur Vorlage seiner Jahreszahlen 2020 zudem mit.

Weitere Unternehmen, die frische Zahlen vorgelegt hatten, waren unter anderem der Paketdienst UPS. Seine Titel stiegen um 0,38 Prozent. Bei Warner ging es um deutlichere 3,07 Prozent hinauf und NXP Semiconductors verteuerten sich 0,52 Prozent.

Die Titel von Harley-Davidson rasselten dagegen um annähernd 19 Prozent hinab. Die Corona-Pandemie hatte dem Hersteller der Kult-Motorräder einen Absatzeinbruch und rote Zahlen eingebrockt.