US-Börsen vor Zinsentscheid im Minus, Dow verliert knapp 1,0 Prozent

Microsoft nach Zahlen gesucht

Dus US-Börsen haben am Mittwoch knapp vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed nachgegeben. Der Dow Jones um 0,97 Prozent auf 30.636,81 Punkte, nachdem er zuletzt drei Tage lang bei gewissen Schwankungen letztlich immer im Bereich knapp unter 31.000 Punkten geschlossen hatte. Allgemein heißt es neuerdings, dass die Rally an den internationalen Börsen wegen des weiter grassierenden Virus vorerst an ihre Grenzen gestoßen sei.

Der marktbreite S&P-500 sackte um 1,32 Prozent auf 3.798,69 Punkte ab. Für den technologielastigen Nasdaq-100 ging es um 1,24 Prozent auf 13.322,66 Punkte nach unten.

Im Mittelpunkt standen zur Wochenmitte durchwachsene Reaktionen auf Quartalsberichte, aber auch die anhaltenden Verwerfungen bei Aktien, die bisher bei Short-Spekulanten beliebt waren. Zudem seien die Anleger vor dem im weiteren Handelsverlauf anstehenden Zinsentscheid der US-Notenbank und den Quartalszahlen der US-Börsenschwergewichte Apple, Facebook und Tesla in die Defensive gegangen, sagten Börsianer. Ferner erschwerten Mutationen des Coronavirus das Eindämmen der Pandemie und Investoren hinterfragten dann doch wieder eine wirtschaftliche Erholung.

Am Mittwoch nun galt es, gute Zahlen von Microsoft zu verwerten. Der Softwareriese übertraf im vergangenen Quartal vor allem dank eines starken Cloud-Geschäfts deutlich die Erwartungen. Für Anleger sei dies eine willkommene Überraschung, sagte Analyst Raimo Lenschow von der Barclays Bank. Er sieht in Microsoft eine Art Pflichtinvestition in einem volatilen Jahr. Die Aktien stiegen um 1,6 Prozent.

An der Dow-Spitze bauten die Papiere von 3M ihre Kursgewinne vom Vortag deutlich aus und stiegen um rund sechs Prozent. Der Mischkonzern hatte am Dienstag mit einer zuletzt über den Erwartungen liegenden Geschäftsentwicklung positiv überrascht. Nun schrieben die Analysten von JPMorgan, die Anteilscheine seien "zu niedrig bewertet, um sie weiter ignorieren zu können".