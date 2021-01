US-Börsen zur Eröffnung auf Erholungskurs

Klare Kursgewinne nach starkem Vortag - Apple und Telsa nach Zahlen klar im Minus - Facebook fester - American Airlines mit Kurssprung von mehr als 26 Prozent

Die US-Börsen haben am Donnerstag klar im Plus eröffnet. Nach ihrem Kursrutsch vom Vortag begaben sie sich damit auf Erholungskurs. Im Mittelpunkt standen an der Wall Street vor allen Unternehmensergebnisse. Unter anderem gab es Quartalszahlen von Apple, Tesla, Facebook und McDonald's.

Der Dow Jones stieg gegen 15.55 Uhr um 1,27 Prozent auf 30.687,17 Punkte. Der S&P-500 legte 1,13 Prozent auf 3.793,02 Einheiten zu. Der technologielastige Nasdaq Composite gewann 0,69 Prozent auf 13.362,59 Zähler. Alle drei Indizes hatten am Vortag mehr als zwei Prozent eingebüßt.

Apple hat im Weihnachtsquartal einen Rekordgewinn von gut 28,7 Milliarden Dollar eingefahren. Auch überschritt der iPhone-Konzern erstmals die Marke von 100 Milliarden Dollar Quartalsumsatz. Die Aktie reagierte dennoch negativ und gab im festen Umfeld um gut zwei Prozent nach. Angesichts einer historisch hohen Bewertung der Aktien des iPhone-Herstellers sei das Aufwärtspotenzial nun ausgereizt, urteilte David Vogt von UBS.

Dagegen stiegen die Titel von Facebook um 2,7 Prozent. Im vergangenen Quartal stieg der Umsatz des Internetkonzerns im Jahresvergleich um ein Drittel auf knapp 28,1 Milliarden Dollar. Beim Gewinn gab es einen Sprung von 53 Prozent auf gut 11,2 Milliarden Dollar. Zahlreiche Banken, darunter Goldman Sachs, UBS, Credit Suisse und JPMorgan, erhöhten in Reaktion auf die Zahlen ihre Kursziele für die Titel.

Für die Tesla-Papiere ging es dagegen 4,3 Prozent nach unten. Der Hersteller von Elektroautos hat zwar sein sechstes Quartal mit schwarzen Zahlen in Folge geschafft und erstmals ein ganzes Kalenderjahr mit Gewinn abgeschlossen. Doch die Aussagen zu den Auslieferungen in diesem Jahr seien "schwammig", monierte Analyst Brian Johnson von Barclays. Hier habe der Markt auf präzisere Prognosen gewartet.

Gleich um 26,5 Prozent nach oben schossen die Aktien von American Airlines. Die Fluglinie hat im abgelaufenen Quartal zwar einen Verlust von 2,2 Milliarden Dollar verzeichnet. Analysten hatten allerdings noch schlechtere Zahlen erwartet.

Keine starke Kursreaktion auf vorgelegte Ergebnisse gab es bei McDonald's. Die Titel notierten im Frühhandel wenig verändert mit plus 0,2 Prozent. Die Coronakrise hat den weltgrößten Fast-Food-Konzern im vierten Quartal trotz einer starken Erholung auf dem US-Heimatmarkt weiter deutlich belastet. In den drei Monaten bis Ende Dezember fiel der Nettogewinn im Jahresvergleich um zwölf Prozent auf knapp 1,4 Milliarden Dollar.