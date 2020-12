US-Börsen zur Eröffnung etwas höher

Arbeitsmarktdaten über den Erwartungen - Snowflake nach Zahlen und Tesla nach Kurszielerhöhung gesucht

Die US-Börsen haben am Donnerstag etwas höher eröffnet. Unterstützung lieferten besser als erwartet ausgefallene Daten vom Arbeitsmarkt. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ist in den USA in der Vorwoche stärker zurückgegangen als erwartet. Am morgigen Freitag folgt dann der offizielle Monatsbericht zum Arbeitsmarkt.

Der Dow Jones stieg gegen 15.45 Uhr um 0,30 Prozent auf 29.972,82 Punkte. Er näherte sich damit allmählich wieder der Marke von 30.000 Punkten, die er vor eineinhalb Wochen erstmals überschritten hatte. Der marktbreite S&P-500 trat weitgehend auf der Stelle und notierte um 0,05 Prozent höher bei 3.671,00 Zählern. Der technologielastige Nasdaq Composite stieg um 0,31 Prozent auf 12.387,94 Punkte.

Die Impfstoff-Euphorie, dank derer die Aktienmärkte im vergangenen Monat haussiert hatten, scheine allmählich nachzulassen, schrieb Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda. Und dennoch könne es noch zu einer Jahresendrally kommen, wenn nun weitere Impfstoffe zugelassen und dann verteilt würden, gab er sich zuversichtlich. Wichtig wäre es laut Erlam auch, dass die Parteien in den USA sich noch vor Jahresende auf ein neues Konjunkturpaket einigten, auch wenn dieses wahrscheinlich kleiner ausfallen dürfte als von den Demokraten gewünscht.

Die Aktien der Unternehmen hinter den Covid-19-Impfstoffen tendierten im Frühhandel uneinheitlich. Während die Titel von Moderna gut ein Prozent zulegten, verloren die Papiere von Biontech 1,52 Prozent und die Anteilsscheine von dessen Partner Pfizer 0,42 Prozent.

Klar fester tendierten unterdessen die Titel des Börsenneulings Snowflake mit einem Plus von mehr als 6,3 Prozent. Vorbörslich hatten sie auf vorgelegte Quartalszahlen zunächst noch mit Verlusten reagiert. Das Unternehmen hatte Mitte September den größten Börsengang des Jahres in den USA hingelegt.

Gesucht waren im Frühhandel auch Tesla mit einem Plus von 4,13 Prozent auf 592,32 Dollar. Goldman Sachs hat die Aktien des Herstellers von Elektroautos von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 455 auf 780 US-Dollar angehoben. Der Wechsel hin zur E-Mobilität gewinne an Dynamik, begründete Analyst Mark Delaney. Die Transformation dürfte sich noch schneller vollziehen als gedacht