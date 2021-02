US-Börsen zur Eröffnung etwas höher

Dow Jones erneut mit Rekordhoch - Kraft Heinz und Sonos nach Zahlen fester - Pepsi und Uber nach Ergebnisvorlagen im Minus

Die US-Börsen haben am Donnerstag etwas höher eröffnet. Impulse für den Handel an der Wall Street lieferten vor allem Unternehmensergebnisse. Die vor Handelsbeginn veröffentlichten wöchentlichen Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe schlugen sich dagegen nicht entscheidend im Handel nieder. Sie waren schlechter ausgefallen als erwartet.

Der Dow Jones stieg im Eröffnungshandel bis auf 31.543,82 Punkte und erreichte damit wie schon am Vortag ein Rekordhoch. Zuletzt tendierte er etwas darunter bei 31.501,22 Zählern und lag damit 0,20 Prozent im Plus. Der marktbreite S&P-500 legte 0,18 Prozent auf 3.917,58 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq Composite stieg um 0,43 Prozent auf 14.032,29 Zähler.

Gesprächsstoff liefert derzeit wieder die US-Notenbank Fed. Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners wies darauf hin, dass Präsident Jerome Powell am Vortag während einer Online-Veranstaltung die Sorgen vor höheren Marktzinsen gedämpft habe, indem er kein Inflationsgespenst auf die USA zukommen sehe. "Das war exakt das, was die Börsianer hören wollten", so Altmann. Weiter steigende Zinsen hätten Anleihen im Vergleich zu Aktien attraktiver machen können.

Allerdings geht es auf dem zuletzt erreichten Niveau mit immer neuen Rekorden auch beim marktbreiten S&P-500 und dem technologielastigen Nasdaq-100 nun nur langsam vorwärts. Altmann sieht derzeit an den Börsen einen Kampf zwischen Bullen und Bären. "Die Bullen geben sich nicht geschlagen. Gleichzeitig wird die Zahl der Bären auf dem Parkett aber größer", so der Experte.

Auf Unternehmensseite sorgten einige Zahlenvorlagen für Bewegung. So verloren etwa die Aktien von PepsiCo knapp ein Prozent, nachdem sie vorbörslich zunächst noch positiv auf die vorgelegten Ergebnisse reagiert hatten. In den letzten drei Monaten des Jahres 2020 hatte der Konzern seine Umsätze um 8,8 Prozent angekurbelt. Der Getränkekonzern verzeichnete im abgelaufenen Geschäftsjahr ein Umsatzplus von fast 5 Prozent auf 70,4 Mrd. US-Dollar. Beim bereinigten Gewinn je Aktie blieb das Unternehmen mit 5,52 US-Dollar knapp unter dem Vorjahreswert, schnitt aber besser ab als zuletzt vom Management erwartet.

Die Titel des Ketchupherstellers Kraft Heinz stiegen dagegen um 3,7 Prozent. Das Unternehmen hatte im vierten Quartal besser abgeschnitten als erwartet.

Außerhalb des S&P-500 verloren die Uber-Anteilsscheine knapp 3 Prozent. Die Corona-Krise hat den weltgrößten Fahrdienst-Vermittler auch zum Jahresende stark belastet. Im vierten Quartal fiel ein Nettoverlust von 986 Mio. Dollar. Die Erlöse gingen verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 16 Prozent auf 3,2 Mrd. Dollar zurück. Während der Umsatz des von der Pandemie ausgebremsten Fahrdienst-Hauptgeschäfts um rund 50 Prozent einbrach, verzeichnete die Liefersparte um den Essensbringdienst Uber Eats ein starkes Wachstum von 130 Prozent.

Die Titel von Sonos schossen dagegen um fast 15 Prozent nach oben. Der Hersteller von kabellosen Lautsprechern hatte mit seinen Quartalszahlen die Markterwartungen übertroffen.