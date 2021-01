US-Börsen zur Eröffnung fester - Dow gewinnt 0,4 Prozent

Geplantes Konjunkturpaket der neuen Administration im Fokus - Berichtssaison bringt Impulse

Die US-Börsen sind am Dienstag mit kleinen Gewinnen in den Handel gestartet. Der Dow Jones stieg bis gegen 16 Uhr um 0,39 Prozent auf 30.933,38 Punkte. Damit liegt der Index nur knapp unter den jüngst erreichten Rekordmarken. Der marktbreite S&P-500 legte 0,51 Prozent auf 3.787,60 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq Composite stieg um 0,97 Prozent auf 13.124,26 Punkte nach. Am Montag waren die US-Börsen wegen des Feiertags "Martin Luther King Day" geschlossen geblieben.

Im Fokus haben die Börsen die Amtseinführung des künftigen US-Präsidenten Joe Biden und die damit verbundene Aussicht auf ein 1,9 Billionen US-Dollar schweres Hilfspaket für die Wirtschaft. Besonderes Augenmerk gilt daher den Aussagen der künftigen Finanzministerin Janet Yellen bei einer Senatsanhörung am Dienstag.

Joe Biden und sie seien sich zwar der Schuldenlast bewusst, erklärt die frühere Notenbankchefin in vorab veröffentlichten Aussagen. Angesichts der historisch niedrigen Zinsen sei es allerdings jetzt das Klügste "groß zu handeln".

Impulse brachte auch die laufende Ergebnisberichtssaison. Am Dienstag legten gleich mehrere Bankkonzerne ihre Quartalszahlen vor. Dabei übertraf Goldman Sachs die Erwartungen: Dank des florierenden Wertpapierhandels in der Coronakrise und sprudelnder Einnahmen im Investmentbanking steigerte der Finanzkonzern den Gewinn im Schlussquartal kräftig und überraschend deutlich. Aktien von Goldman Sachs notierten im Frühhandel kaum verändert mit einem Plus von 0,16 Prozent.

Niedrige Zinsen und höhere Kosten wegen der Coronakrise hingegen belasteten die Bank of America zum Jahresende. Die Titel der Bank ermäßigten sich moderat um 0,53 Prozent. Positiv wiederum überraschten die Quartalszahlen von Halliburton. Die Anteilsscheine des Ölfeldausrüsters gewannen im vorbörslichen Geschäft 2,17 Prozent.

Unterdessen soll Boeings Krisenjet 737 Max nach fast zwei Jahren Flugverbot auch in Europa demnächst wieder starten dürfen. Er erwarte die Wiederzulassung in der nächsten Woche, sagte der Chef der europäischen Luftfahrtbehörde EASA, Patrick Ky. Nach Ansicht der Behörde erfüllten die Verbesserungen an dem Flugzeugtyp die Anforderungen an die Flugsicherheit. Die Anteilsscheine von Boeing gewannen im Frühhandel 2,63 Prozent.