US-Börsen zur Eröffnung fester, Dow Jones gewinnt 0,80 Prozent

Impfstoff-Zulassung in den USA und Hoffnung auf Konjunkturpaket stützen - Curevac startet mit zulassungsrelevanter Studienphase für Covid-Impfstoff

Die US-Börsen sind am Montag mit Aufschlägen in den Handel gestartet. Die Anleger zeigen sich angesichts der positiven Entwicklungen rund um die Corona-Impfung und der Aussicht auf ein weiteres US-Konjunkturpaket optimistisch.

Der Dow Jones Industrial stand gegen 15.50 Uhr mit einem Plus von 0,80 Prozent bei 30.286,72 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 gewann unterdessen 0,85 Prozent auf 3.694,51 Einheiten. Der technologielastige Nasdaq Composite legte um 1,01 Prozent auf 12.502,33 Zähler zu.

Noch am Montag soll in den USA eine parteiübergreifende Gesetzesvorlage für ein 908 Milliarden US-Dollar schweres Hilfspaket in den Kongress eingebracht werden. Schon seit längerem wird ein frisches Paket zur Stützung der Konjunktur in der Coronakrise gefordert. Zudem erhoffen sich die Marktteilnehmer von der US-Notenbank am Mittwoch frische Stimuli für die Wirtschaft.

Unterdessen steht dem Start der Corona-Impfkampagne in den USA nun nichts mehr im Wege. Am Wochenende erteilte die US-Gesundheitsbehörde FDA dem Corona-Impfstoff des deutschen Konzerns Biontech und seines US-Partners Pfizer eine Notfallzulassung. An der Börse löste das keine neue Kaufwelle bei den Papiere von Biontech aus. Die Aktien die sich im heurigen Jahr bereits mehr als verdreifachten verloren am Montag kurz nach Handelsstart 3,6 Prozent. Die Titel von Pfizer lagen mit 0,04 Prozent knapp im Plus.

Die Aktien von Curevac gewannen zum Start satte 5,0 Prozent. Zuvor hatte der deutsche Biotech-Konzern angekündigt, mit der für die Zulassung relevanten klinischen Phase-III-Studie für seinen Corona-Impfstoff zu beginnen. Mit ersten Ergebnissen wird Ende des ersten Quartals 2021 gerechnet.

Auch eine geplante Übernahmen brachte am Montag Bewegung in die US-Pharmabranche. Wie bekannt wurde, will der britische Pharmakonzern Astrazeneca seinen US-Konkurrenten Alexion für insgesamt 39 Milliarden Dollar übernehmen. Zum Handelsstart sprangen die Alexion-Titel um satte 30 Prozent nach oben. Die Analysten der Häuser Credit Suisse, Wedbush und Baird reagierten prompt und stuften jeweils die Aktie von "Outperform" auf "Neutral" ab.

Auch die Papiere von McDonald's profitierten von einem positiven Analystenkommentar und gewannen 2,6 Prozent auf 213,22 Dollar. Die Analysten der Schweizer Großbank UBS haben ihr Kursziel von 230 auf 240 Dollar nach oben revidiert. Außerdem sprachen sie für die Aktien der Fast-Food-Kette eine Kaufempfehlung aus.