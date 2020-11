US-Börsen zur Eröffnung im Minus, Dow Jones verliert 1,2 Prozent

Impfstoff-Euphorie vorerst verflogen - Einzelhandelsumsätze bleiben im Oktober hinter Erwartungen zurück - Industrieproduktion stieg stärker als erwartet

Die Wall Street ist am Dienstag mit klaren Abschlägen in den Handel gestartet. Laut Marktteilnehmern scheint die Euphorie vom Wochenbeginn rund um positive Zwischenergebnisse bei einem weiteren Covid-Impfstoff wieder verflogen. Daneben blieben auch aktuelle Konjunkturdaten aus den USA teilweise hinter den Erwartungen zurück.

Der Dow Jones Industrial stand gegen 15.50 Uhr mit einem klaren Minus von 1,24 Prozent auf 29.578,60 Punkte. Auch der breiter gefasste S&P-500 verlor 0,89 Prozent auf 3.594,80 Einheiten. Der Nasdaq Composite konnte die Abgaben noch etwas eindämmen und gab 0,47 Prozent auf 11.868,25 Zähler nach.

Am Montag war es in New York noch deutlich nach oben gegangen. Der wohl bekannteste Börsenindex der Welt, der Dow Jones, kletterte gar auf ein neues Rekordhoch und nahm allmählich die runde Marke von 30.000 Punkten ins Visier, welche er in seiner Geschichte bis dato noch nie erreicht hatte. Grund für die gute Aktienstimmung zum Wochenstart waren erneute Meldungen zu einem möglichen Impfstoff gegen das Coronvirus. Der US-Konzern Moderna vermeldete Zwischenergebnisse wonach der von ihm entwickelte Impfstoff einen 94,5-prozentigen Schutz vor Covid-19 bietet.

Am Dienstag dürften Anleger nun das Risiko vorerst scheuen. Hierzu könnten auch schwächer als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten beigetragen haben. Im Oktober sind die Einzelhandelsumsätze in den USA gegenüber dem Vormonat zwar um 0,3 Prozent angewachsen. Experten hatten jedoch mit einem deutlicheren Zuwachs von 0,5 Prozent gerechnet.

Die US-Industrie hat ihre Produktion im Oktober hingegen leicht stärker ausgebaut als erwartet. Die gesamte Herstellung legte zum Vormonat um 1,1 Prozent zu. Analysten hatten im Mittel mit einem Plus von 1,0 Prozent gerechnet.

Bei den Einzelwerten brachten frische Quartalszahlen Bewegung. Für die Titel des Einzelhandelsriesen Walmart war es vorbörslich noch nach oben gegangen. Zum Start lagen die Aktien jedoch mit 1,4 Prozent im Minus. Am Vortag waren die Titel auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Vor allem dank einem starken Online-Geschäft schnitt der Konzern im dritten Quartal besser ab als erwartet.

Mit 2,8 Prozent klar im Minus tendierten zum Handelsstart die Anteilsscheine der Baumarktkette Home Depot. Der Konzern profitierte weiter von der Coronakrise, so legten im dritten Quartal die Erlöse gegenüber dem Vorjahreszeitraum um knapp 23 Prozent auf 33,5 Milliarden Dollar zu.

Bei den Aktien des Elektroautoherstellers Tesla ging es am Dienstag zu Handelsbeginn um satte 11,2 Prozent nach oben. Am Montagabend hatte der Index-Anbieter S&P mitgeteilt, dass der Konzern des bekannten Gründers und E-Auto-Pioniers Elon Musk ab dem 21. Dezember im marktbreiten S&P-500 vertreten sein wird.

Ein deutliches Plus von 1,2 Prozent bauten auch die Papiere des Onlinehändlers Amazon. Der Konzern startet in den USA eine Online-Apotheke und setzt damit vor allem große US-Pharmazieketten unter Druck. Klare Abgaben gab es etwa bei den Titel von Walgreens Boots Alliance (minus 9,0 Prozent), CVS Health (minus 7,5 Prozent) oder Rite Aid (minus 12,6 Prozent).