US-Börsen zur Eröffnung im Plus - Dow Jones auf Rekordhoch

Index stieg im Eröffnungshandel bis auf 31.223,78 Zähler - Blackrock nach Zahlen schwach, Delta Air Lines gesucht

Die US-Börsen haben am Donnerstag mit Kursgewinnen eröffnet. Der Dow Jones erreichte in den ersten Handelsminuten bei 31.223,78 Punkten ein Rekordhoch.

Zuletzt tendierte er nur leicht unter diesem bei 31.207,13 Punkten und lag damit 0,47 Prozent im Plus. Der marktbreite S&P-500 legte 0,19 Prozent auf 3.817,22 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq Composite wiederum stieg um 0,39 Prozent auf 13.181,26 Einheiten.

Positive Impulse liefert ein Medienbericht, wonach der designierte US-Präsident Joe Biden billionenschwere Corona-Hilfen plant. Berater Bidens hätten Mitgliedern des Kongresses mitgeteilt, dass sich die Staatshilfen im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise auf rund zwei Billionen US-Dollar belaufen dürften, berichtete der TV-Sender CNN unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Biden werde die Details des Plans noch an diesem Donnerstag bekanntgeben, hieß es weiter.

Bei den Einzelwerten lieferten vor allem Unternehmensergebnisse Impulse. So gerieten die Aktien von Blackrock nach Zahlen unter Druck und verloren 2,8 Prozent, obwohl der Finanzkonzern im vierten Quartal sowohl Gewinn als auch verwaltetes Vermögen gesteigert hatte.

Dagegen stiegen die Titel von Delta Air Lines um 3,8 Prozent. Der Geschäftseinbruch durch die Pandemie hat der Fluggesellschaft im abgelaufenen Jahr einen zweistelligen Milliardenverlust eingebrockt. Unter dem Strich stand ein Minus von fast 12,4 Mrd. Dollar nach einem Gewinn von 4,8 Mrd. ein Jahr zuvor. Analysten hatten jedoch noch schlechtere Zahlen erwartet. Zudem äußerte sich das Management optimistisch für das neue Jahr.

Im Minus tendierten im freundlichen Umfeld auch die Tesla-Aktien, die im Frühhandel knapp ein Prozent ihres Werts einbüßten. Die US-Bundesbehörde für Straßen- und Fahrzeugsicherheit den Hersteller von Elektroautos zum Rückruf Zehntausender Fahrzeuge aufgefordert. Grund sei ein Fehler in der Infotainment-Einheit, der ein Sicherheitsrisiko darstelle. Betroffen sind 158.000 Autos der Reihen Model S und Model X.

Die wöchentlichen Zahlen vom US-Arbeitsmarkt fielen unterdessen schwach aus. Im Handel an der Wall Street schlug sich dies jedoch kaum nieder. Die Zahl der Neuanträge auf Arbeitslosenhilfe ist auf fast eine Million gestiegen. In der Woche bis zum 9. Jänner stellten 965.000 Personen einen Antrag, rund 180.000 mehr als in der Vorwoche und so viele wie seit August nicht mehr.