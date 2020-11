US-Börsen zur Eröffnung im Plus, Dow Jones gewinnt 0,97 Prozent

Impfstoff-Neuigkeiten geben Auftrieb - Stimmung unter New Yorker Industrieunternehmen trübt sich überraschend ein

Die US-Börsen sind am Montag mit klaren Zugewinnen in den Handel gestartet. Für die gute Börsenstimmung sorgten erneut positive Nachrichten rund um einen möglichen Impfstoff gegen das Coronavirus. Aktuelle Stimmungsdaten aus der Industrie enttäuschten hingegen.

Der Dow Jones Industrial stand gegen 16.00 Uhr mit Aufschlägen von 0,97 Prozent bei 29.766,85 Punkten. Für den marktbreiten S&P-500 ging es um 0,61 Prozent auf 3.606,96 Punkte hinauf. Der technologielastige Nasdaq Composite blieb mit Zugewinnen von 0,35 Prozent auf 11.870,53 Einheiten etwas zurück. Marktteilnehmer sprechen weiterhin von einer Rotation weg von Technologiewerten und hin zu konjunktursensibleren Branchen wie Banken oder Tourismus-Aktien.

Unterdessen trübte sich die Stimmung in den New Yorker Industrieunternehmen im November überraschend ein. Der Empire-State-Index fiel von 10,5 Punkten im Vormonat auf 6,3 Punkte. Analysten hatten hingegen im Schnitt einen Anstieg auf 13,5 Punkte erwartet. Der Indikator signalisiert damit ein schwächeres Wachstum der Industrie.

Nach BioNTech und Pfizer in der vergangenen Woche folgte am Montag der US-Pharmakonzern Moderna mit positiven Neuigkeiten rund um seinen Covid-19-Impfstoffkandidat. Der Impfstoff habe eine Wirksamkeit von 94,5 Prozent, hieß es in einer Mitteilung von Moderna. Zudem wurde bekannt, dass die Europäische Arzneimittel-Agentur Ema ein sogenanntes Rolling-Review-Verfahren zu dem Moderna-Impfstoff beginnt, das eine vergleichsweise rasche Zulassung zum Ziel hat.

Zum Handelsstart ging es für die Moderna-Titel um über 6 Prozent nach oben. Im Gegensatz zum gemeinsam von BioNTech und Pfizer entwickelten Impfstoff ist das Moderna-Vakzin vergleichsweise lange bei normaler Kühlschranktemperatur kühlbar. Die Titel von BioNTech gaben nach der Erfolgsmeldung der Konkurrenz am Montag zum Start um fast 13 Prozent nach und Pfizer verloren im Dow Jones 3,9 Prozent.

Auch mögliche Übernahmen standen am Montag im Fokus. Wie bekannt wurde, will die spanische Großbank BBVA ihr US-Geschäft an den US-amerikanischen Finanzkonzern PNC Financial Services Group abstoßen. Als Kaufpreis wurde von den beiden Konzernen 11,6 Milliarden US-Dollar fixiert. Damit wäre dies die zweitgrößte Bankenübernahme in den USA seit der Finanzkrise. In New York legten die PNC-Titel um 2,3 Prozent zu.

Die Papiere des Großhändlers HD Supply gewannen zum Handelsstart über 24 Prozent. Wie die Baumarktkette Home Depot am Montag mitteilte, will der Konzern HD Supply aufkaufen. Alle ausstehenden Stammaktien von HD Supply sollen für 56 US-Dollar je Papier (47,3 Euro) erworben werden. Für die Aktien von Home Depot ging es um 0,8 Prozent nach oben.