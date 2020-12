US-Börsen zur Eröffnung im Plus

Standardwerte nach Vortagesverlusten wieder im grünen Bereich - Technologiebörse Nasdaq setzt Aufwärtsbewegung fort

Die US-Börsen haben am Dienstag mit Kursgewinnen eröffnet. Auch für die Standardwerte ging es nun wieder aufwärts, nachdem sie am Vortag noch nachgegeben hatten und lediglich die Technologiebörse Nasdaq zulegen hatte können. Die Anleger hoffen unverändert auf ein seit langem angekündigtes staatliches Hilfspaket für die von der Pandemie hart getroffene Wirtschaft. Zudem rückt die Sitzung der US-Notenbank näher.

Der Dow Jones stieg gegen 15.50 Uhr um 0,39 Prozent auf 29.983,92 Punkte. Der marktbreite S&P-500 legte 0,66 Prozent auf 3.671,43 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq Composite gewann 0,77 Prozent auf 12.535,42 Einheiten.

Die Notenbank Federal Reserve (Fed) will am Mittwoch ihre geldpolitischen Entscheidungen bekannt geben. "Es könnte auch ein Treffen ohne große Maßnahmen, Überraschungen und Impulse werden", schrieb der Analyst Milan Cutkovic vom Broker Axi. "Fed-Chef Powell dürfte eher betonen, wie wichtig weitere Konjunkturmaßnahmen seitens des Staates sind, um das Risiko einer erneuten Rezession zu reduzieren."

Die vor Handelsbeginn veröffentlichten Konjunkturdaten schlugen sich kaum im Handel nieder. Die Stimmung in den Industrieunternehmen im Bundesstaat New York hat sich im Dezember überraschend eingetrübt. Die Industrieproduktion in den gesamten USA stieg im November dagegen etwas stärker als erwartet. Die Kapazitätsausstattung in der Industrie erhöhte sich überraschend.

Bei den Einzelwerten stiegen die Apple-Aktien an der Spitze des Dow Jones um knapp drei Prozent. Wie die japanische Wirtschaftszeitung "Nikkei" berichtet, will der kalifornische Technologiekonzern die Produktion seiner iPhone-Modelle im ersten Halbjahr 2021 um 30 Prozent steigern.

Daneben lagen einige neue Analysteneinschätzungen vor. So äußerte sich Goldmans Sachs positiv zur Pharmaaktie Bristol-Meyers Squibb (BMS) und nahm diese auf ihre "Conviction Buy List" für besonders aussichtsreiche Werte. Die Titel legten im Frühhandel gut zweieinhalb Prozent zu.

Die Titel des Ölkonzerns ExxonMobil legten unterdessen 0,7 Prozent zu. Hier hatten die Analysten von Wells Fargo eine positive Einschätzung veröffentlicht und ihr Anlagevotum für die Papiere auf "Overweight" erhöht.