US-Börsen zur Eröffnung klar im Minus

Dow Jones verliert trotz guten Wirtschaftsdaten um 0,54 Prozent - Warren Buffetts Verkaufsentscheidung lässt Apple-Aktien fallen

Die US-Börsen sind am Mittwoch mit klaren Verlusten in den Handel gestartet. Der Dow Jones gab gegen 15.40 Uhr 0,54 Prozent ab bei 31.352,99 Punkten. Der technologielastige Nasdaq verlor 1,15 Prozent und kam noch auf 13.885,37 Einheiten. Der marktbreitere S&P-500 fiel um 0,78 Prozent auf 3.902,01 Zähler.

Die Nervosität steige und falle mit dem Anstieg oder Sinken der Rendite richtungsweisender zehnjähriger US-Staatsanleihen, sagte Marktbeobachter Craig Erlam vom Broker Oanda.

Dabei hatte es am frühen Nachmittag positive Signale von der Konjunkturfront gegeben. Die US-Einzelhandelsumsätze sind im Jänner um 5,3 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen. Marktbeobachter hatten zuvor nur ein Plus von 1,1 Prozent erwartet.

Auch die US-Erzeugerpreise sind über die gleiche Periode um 1,3 Prozent gestiegen. Auch hier war zuvor nur von niedrigeren 0,4 Prozent ausgegangen worden.

Apple-Aktien fielen nach den Handelsstart um 1,4 Prozent, nachdem Warren Buffetts Investmentvehikel Berkshire Hathaway im vierten Quartal Anteile des Unternehmens abgebaut hat. Der Anteil am iPhone-Hersteller Apple wurde reduziert.

Dafür wurden Anteile von Chevron und Verizon gekauft. Die Aktien der Ölgesellschaft Chevron legten um 1,3 Prozent zu. Die Anteile des Telekomunternehmens Verizon verteuerten sich um 3,5 Prozent.

Das Technologieunternehmen Agilent beeindruckte mit einem starken Ausblick. Die Bank of America reagierte prompt und empfiehlt die Agilent-Aktie nun zum Kauf. Hier stand zuletzt ein Plus von rund 4 Prozent zu Buche. Der Versicherer AIG indes meldete einen rückläufigen bereinigten Überschuss im abgelaufenen Quartal, was der Aktie einen Verlust von fast 0,5 Prozent einbrockte.