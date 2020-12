US-Börsen zur Eröffnung knapp im Plus

Hoffnungen auf US-Konjunkturhilfspaket stützen

Die US-Börsen sind am Mittwoch knapp im Plus in den Handel gestartet. Der Dow Jones stand gegen 16.10 Uhr mit einem Aufschlag von 0,15 Prozent bei 30.217,83 Punkten und bewegt sich damit weiter entlang neuer Rekordmarken. Der S&P-500 stieg um 0,11 Prozent auf 3.706,50 Einheiten. Der Nasdaq Composite befestigte sich um 0,13 Prozent auf 12.598,87 Zähler. Gestützt wurden die Märkte von der Hoffnung auf ein weitere Konjunkturhilfspaket im Kampf gegen die Coronakrise.

Am Dienstag nach der Schlussglocke an der Wall Street hatte US-Finanzminister Steven Mnuchin mitgeteilt, er habe den Demokraten ein Corona-Hilfspaket im Umfang von mehr als 900 Milliarden US-Dollar angeboten. Zudem sorgte auch die Aussicht auf bald verfügbare Impfstoffe für eine leicht positive Börsenstimmung.

Entsprechend standen auch die Titel von Impfstoffherstellern weiter im Rampenlicht. Aktien von Moderna fielen im Frühhandel um 1,75 Prozent, nachdem das US-Unternehmen eine Partnerschaft mit dem Schweizer Pharmakonzern Roche eingegangen ist. Moderna hat vor kurzem für seinen Corona-Impfstoffkandidaten in den USA und Europa die Notfall-Zulassung beantragt. Roche wiederum hat über seine Diagnostics-Sparte verschiedene Corona-Tests auf den Weg gebracht.

Uber-Titel zeigten sich indes kaum bewegt von der Nachricht, dass der Fahrdienst-Vermittler nun auch sein Flugtaxi-Projekt abgestoßen hat und notierten 0,66 Prozent im Plus. Die Sparte Uber Elevate wird vom Flugtechnik-Entwickler Joby übernommen, teilten beide Unternehmen mit. Am Dienstag hatten die Aktien mit Verlusten auf den angekündigten Abschied vom Projekt zur Entwicklung von Technologie für selbstfahrende Autos reagiert.