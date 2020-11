US-Börsen zur Eröffnung leicht im Minus

Dow verliert 0,3 Prozent - Mögliches Ende eines Corona-Notfallprogramms belastet - Pfizer, Biontech stark gesucht

Die US-Börsen sind am Freitag im Frühhandel leicht ins Minus gerutscht. Der Dow Jones fiel bis 16.00 Uhr um 0,28 Prozent auf 29.401,57 Punkte. Der marktbreite S&P-500 gab um 0,23 Prozent auf 3.573,65 Punkte nach. Der Nasdaq Composite ermäßigte sich minimal um 0,06 Prozent auf 11.897,27 Punkte.

Angesichts der weiter steigenden Corona-Infektionszahlen fand die Euphorie über Erfolgsmeldungen zu Impfstoffkandidaten vorerst ein Ende. Belastet wurden die Märkte zudem vom möglichen Ende eines Corona-Notfallprogramms.

US-Finanzminister Steven Mnuchin will entgegen den Empfehlungen der Notenbank Fed bestimmte Milliarden-Hilfsprogramme beenden. In einem Schreiben an US-Notenbankchef Jerome Powell vom späten Donnerstagabend fordert Mnuchin, einige der von der Fed aufgelegten Corona-Notprogramme auslaufen zu lassen.

Unter den Einzelwerten standen weiter Biontech und Pfizer im Fokus. Das Mainzer Unternehmen und der US-Pharmariese kündigten an, noch an diesem Freitag eine Notfallzulassung bei der US-Arzneimittelbehörde FDA für ihren Corona-Impfstoff zu beantragen.

Die Lieferung des Impfstoffs namens BNT162b2 könnte Ende dieses Jahres beginnen, sollte es eine Genehmigung geben, hatte Biontech bereits mitgeteilt. Biontech und Pfizer sind die ersten westlichen Hersteller, die vielversprechende Studienergebnisse veröffentlicht haben und eine Notfallzulassung bei der FDA beantragen wollen. Im Frühhandel stiegen die hauptsächlich in New York gehandelten Biontech-Aktien um 5,26 Prozent, während die Pfizer-Papiere 1,98 Prozent gewannen.

Die größten Verlierer im Dow Jones waren im Frühhandel Boeing mit einem Minus von 1,34 Prozent. China hält trotz der Aufhebung in den USA am Flugverbot für die Boeing 737 MAX fest. Es gebe "keinen Zeitplan" für eine Wiederaufnahme der Flüge, teilte die Aufsichtsbehörde CAAC am Freitag laut dem Fernsehsender CCTV mit.