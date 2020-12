US-Börsen zur Eröffnung leicht im Minus

Corona-Sorgen lasten auf Aktienmarktstimmung - Tesla plant weitere Kapitalerhöhung - Uber gibt kostspielige Entwicklung von eigener Technologie für selbstfahrende Autos auf

Die US-Börsen sind am Dienstag knapp im Minus in den Handel gestartet. Der Dow Jones Industrial stand gegen 15.50 Uhr mit einem Minus von 0,11 Prozent bei 30.035,40 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 verlor 0,23 Prozent auf 3.683,61 Einheiten. Auch für den technologielastigen Nasdaq Composite ging es um 0,34 Prozent auf 12.476,83 Zähler nach unten.

Kurz nach Handelsstart war der Dow gar wieder unter die Marke von 30.000 Punkten gerutscht, die er vor kurzem zum ersten Mal in seiner Geschichte übersprungen hatte. Auch am Montag hatte der wohl bekannteste US-Börsenindex im negativen Terrain geschlossen, nachdem er am gestrigen Handelstag zuvor noch kurzzeitig ein neues Rekordhoch erklommen hatte.

Einerseits hemmen laut Marktteilnehmern derzeit die weiter steigenden Corona-Neuinfektionszahlen die Aktienmarktstimmung. Durch die angespannte Lage fürchten Anleger neuerlich Lockdown-Maßnahmen in den USA. Hoffnung besteht allerdings weiter auf ein neues Konjunkturpaket, auf das sich Republikaner und Demokraten bisher nicht einigen konnten.

Die Produktivität der US-Wirtschaft ist im dritten Quartal unterdessen schwächer gestiegen als zunächst ermittelt. Das Verhältnis von Produktion und Arbeitszeit erhöhte sich auf das Jahr hochgerechnet um 4,6 Prozent, wie das Arbeitsministerium in einer zweiten Schätzung mitteilte. Analysten hatten im Schnitt eine Bestätigung der Erstschätzung von 4,9 Prozent erwartet. Im zweiten Quartal war die Produktivität noch um 10,6 Prozent gestiegen.

Bei den Einzelwerten verloren die Papiere des Elektroautoherstellers Tesla kurz nach Handelsstart rund zwei Prozent. Zuvor hatte der Konzern angekündigt, sich bis zu fünf Milliarden US-Dollar frisches Kapital durch die Ausgabe neuer Papiere zu besorgen. Damit wäre das die dritte Kapitalerhöhung im laufenden Jahr. Tesla braucht für seine Wachstumspläne weiterhin viel Geld. Bei Anlegern ist die Aktie überaus beliebt, alleine im heurigen Jahr hat sich der Kurs der Tesla-Titel beinahe versiebenfacht.

Unterdessen verloren auch die Papiere des Fahrtdienst-Vermittlers Uber 1,4 Prozent. Der Konzern kündigte an, die kostspielige Entwicklung eigener Technologie für selbstfahrende Autos aufzugeben. Stattdessen wird Uber die entsprechende Abteilung des Roboterwagen-Start-Ups Aurora übernehmen. Uber investiert zudem 400 Millionen Dollar in Aurora, das als strategischer Partner Zugang zur Uber-Plattform bekommen soll.