US-Börsen zur Eröffnung mehrheitlich etwas tiefer - Nasdaq im Plus

Standardwerte nach sechs Gewinntagen in Folge leicht im Minus - Technologiebörse Nasdaq dagegen erneut mit Rekordstand - Goodyear nach Zahlen deutlich fester

Die Standardwerte an den US-Börsen haben am Dienstag leicht schwächer eröffnet, nachdem sie zuvor bereits sechs Handelstage in Folge gestiegen waren und historische Höchststände erreicht hatten. An der Technologiebörse Nasdaq ging die Rekordjagd dagegen weiter.

Impulse lieferten vor allem Unternehmensergebnisse. Marktrelevante Konjunkturdaten standen dagegen keine zur Veröffentlichung an. Der Dow Jones fiel gegen 16.00 Uhr um 0,24 Prozent auf 31.283,90 Punkte. Der marktbreite S&P-500 verlor 0,14 Prozent auf 3.910,09 Einheiten. Der Nasdaq Composite dagegen legte 0,26 Prozent auf 14.023,37 Einheiten zu und erreichte damit erneut ein Rekordhoch.

Bei den Einzelwerten verloren die Aktien von DuPont knapp ein Prozent. Die Coronapandemie hat den US-Spezialchemiekonzern 2020 tief in die roten Zahlen gerissen. Im Schlussquartal lief es aber besser und der Konzern erzielte einen Gewinn. DuPont habe ein "starkes Jahresviertel" hinter sich, sagte Konzernchef Ed Breen. Die Absatzmengen seien im Vergleich zum Vorquartal in allen Geschäftssegmenten gestiegen.

Positiv aufgenommen wurden dagegen die Quartalszahlen des Reifenherstellers Goodyear, dessen Aktien um knapp sechs Prozent zulegten. Sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn hatte das Unternehmen die Erwartungen von Analysten übertroffen.

Nach Börsenschluss werden weitere Quartalsberichte folgen. Unter anderem sind Zahlenvorlagen des Netzwerkspezialisten Cisco, des Social-Media-Unternehmens Twitter sowie des Fahrdienstvermittler Lyft angesetzt. Die Cisco-Aktien gaben im Frühhandel um 0,8 Prozent nach, während die Twitter-Titel klar um 2,9 Prozent stiegen und die Lyft-Papiere um 0,4 Prozent zulegten.

Abseits der Berichtssaison stiegen die Aktien von Quidel an der Nasdaq um zweieinhalb Prozent. Der Diagnostikspezialist prüft einem Medienbericht zufolge einen milliardenschweren Zusammenschluss mit dem Biotech-Unternehmen Qiagen. Das Unternehmen hätte erste Annäherungsversuche unternommen, um das Interesse Qiagens auszuloten, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montagabend unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Beratungen befänden sich allerdings noch in einem frühen Stadium.