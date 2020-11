US-Börsen zur Eröffnung mehrheitlich in der Gewinnzone

Dow Jones gibt leicht nach - Technologiewerte gut gesucht - Nasdaq Composite steigt um über 1,4 Prozent

Die US-Börsen sind am Mittwoch mehrheitlich mit Zugewinnen in den Handel gestartet. Der Dow Jones Industrial stand gegen 16.00 Uhr mit einem leichten Minus von 0,06 Prozent bei 29.404,41 Punkten. Für den marktbreiten S&P-500 ging es um 0,47 Prozent hinauf auf 3.562,08 Einheiten. Nach den gestrigen Gewinnmitnahmen griffen die Anleger zur Wochenmitte auch wieder vermehrt zu Technologiewerten. Der Nasdaq Composite konnte um deutliche 1,43 Prozent auf 11.719,29 Zähler zulegen.

Die zu Beginn der Handelswoche aufgekeimte Euphorie an den Märkten scheint damit vorerst nicht weiter zu gehen. Am Montag hatte einerseits der Sieg des Demokraten Joe Biden bei den US-Präsidentschaftswahlen, aber auch positive Nachrichten rund um einen möglichen Covid-Impfstoff die Märkte stark angetrieben.

Laut dem Analysten Craig Erlam vom Broker Oanda beflügelten nun erstmals seit Monaten wieder die Aussichten auf eine dauerhafte wirtschaftliche Öffnung und eine Rückkehr zur Normalität die Märkte anstelle von Stimulierungsmaßnahmen und einem von der Pandemie angetriebenen Technologie-Sektor.

Konjunkturdatenseitig stehen am Mittwoch aufgrund des Feiertags "Veterans Day" keine Veröffentlichungen an. Während an den Börsen regulär gehandelt wird, bleiben daher auch die Anleihenmärkte in den USA heute geschlossen.

Bei den Einzelwerten erholten sich die sogenannten FAANG-Werte (Facebook, Amazon, Apple, Netflix und Google) nach den gestrigen Gewinnmitnahmen wieder etwas. Die im Dow Jones vertretenen Titel des iPhone-Herstellers Apple stiegen beispielsweise um 1,9 Prozent. Am Dienstag hatte der Konzern erstmals Mac-Computer mit hauseigenen Prozessoren vorgestellt.

In China wurden dagegen Technologiewerte zur Wochenmitte weiter stark gemieden. Zuvor hatte die chinesische Regierung Vorschriften zur Verhinderung monopolistischer Praktiken in der Internet-Branche erlassen. Die in New York notierten Titel des chinesischen Online-Händlers Alibaba stiegen nach einem starken Kursrückgang am Vortag nun im Frühhandel aber wieder um rund 1 Prozent. Das Unternehmen hatte auch eine Rekordnachfrage beim sogenannten "Singles Day" gemeldet.

Um über 6 Prozent ging es für die Aktien des Fahrdienstvermittlers Lyft nach oben. Der Konzern konnte im dritten Quartal seinen Umsatz um mehr als die Hälfte steigern. Zwar fuhr man einen Verlust ein, dieser fiel aber deutlich geringer aus als von Analysten erwartet.