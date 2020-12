US-Börsen zur Eröffnung mit Abgaben

Virus-Sorgen belasten auch US-Märkte - Einigung auf weiteres US-Konjunkturpaket - Luftfahrt-Papiere klar im Minus

Die schlechte Börsenstimmung an den europäischen Märkten wirkte sich am Montag zur Eröffnung auch auf die Wall Street aus. Der Dow Jones Industrial stand gegen 15.50 Uhr mit einem Minus von 0,53 Prozent bei 30.018,91 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 verlor 1,08 Prozent auf 3.669,22 Einheiten. Auch für den Nasdaq Composite ging es um 0,94 Prozent nach unten auf 12.636,03 Zähler.

Auch in New York dominierten die negativen Meldungen rund um eine neue Coronavirus-Variante die in Großbritannien aufgetaucht ist. Einige europäische Länder verhängten bereits ein Landeverbot für Flugzeuge die aus dem Vereinigten Königreich ankommen. Laut britischen Wissenschaftern könnte das Virus um bis zu 70 Prozent ansteckender sein als die bisher bekannte Variante.

Unterdessen konnte wohl die Einigung auf ein weiteres US-Konjunkturpaket die Verlusten etwas eindämmen. Nach dem monatelangen Ringen konnten sich die Republikaner und die Demokraten im US-Kongress nun auf ein neues gewaltiges Corona-Konjunkturpaket einigen. Insgesamt sollen dieses ein Volumen von rund 900 Milliarden US-Dollar umfassen. Marktteilnehmer sprachen allerdings davon, dass am Markt eine Einigung bereits seit längerem eingepreist war.

Auch auf Seite der Einzelwerte sorgten die Meldungen aus Großbritannien und die wieder gestiegene Unsicherheit für teils deutliche Verluste. Besonders Aktien der Reisebranche tendierten zum Handelsstart klar im Minus. So verloren etwa die Titel des Flugzeugbauers Boeing 2,1 Prozent. Auch die Anteilsscheine der US-Fluggesellschaften Southwest (minus 2,0 Prozent), United Airlines (minus 2,2 Prozent) und Delta Airlines (minus 2,1 Prozent) gaben deutlich nach.

Bei den Ölwerten sorgte der Preisrutsch bei den Ölpreise für Abschläge. So tendierten im Dow Jones etwa die Papiere von Chevron mit Verlusten von 1,6 Prozent. Auch die Titel von ExxonMobil (minus 2,4 Prozent) litten unter den gestiegenen wirtschaftlichen Unsicherheiten.

Auch auf Seiten der Impstoffhersteller gab es am Montag Neuigkeiten. Die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA hat den Impfstoff des deutschen Biotechnologiekonzerns Biontech (plus 2,7 Prozent) und seines US-Partners Pfizer (minus 1,4 Prozent) freigegeben. Zudem erhielt der Corona-Impfstoff von Moderna (plus 3,5 Prozent) eine Notfallzulassung in den USA.

Seinen ersten Tag im marktbreiten S&P-500-Index feiern unterdessen die Aktien des Elektroautoherstellers Tesla. Den Aktionären dürfte jedoch weniger zu feiern zumute sein, die Papiere gaben am Montag deutliche 5,0 Prozent nach. Auch die in New York gelisteten Titel von Fiat Chrysler verloren 2,7 Prozent. Das obwohl die EU die Fusion mit dem Konkurrenten PSA unter Auflagen genehmigte.

Dagegen schossen die Aktien des Luftfahrt-Zulieferers Aerojet Rocketdyne angesichts einer Übernahmeofferte von Lockheed Martin um 22,1 Prozent hoch. Die Titel des Rüstungskonzerns verloren knapp 2,1 Prozent. Für Freude sorgten auch starke Quartalszahlen von Nike: Die Aktien des Sportartikelherstellers zogen um 5,6 Prozent an.