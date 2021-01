US-Börsen zur Eröffnung mit Abschlägen

Wall Street startet neues Jahr im Minus - US-Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe legt im Dezember zu - Tesla-Papiere auf neuem Rekordhoch

Die US-Börsen sind am Montag mit Verlusten in den Handel gestartet. Der Dow Jones stand gegen 16.00 Uhr mit Verlusten von 0,32 Prozent bei 30.509,60 Punkten. Für den breiter gefassten S&P-500 ging es zum Start um 0,22 Prozent auf 3.747,90 Einheiten nach unten. Auch der Nasdaq Composite verlor geringfügig um 0,05 Prozent auf 12.881,50 Punkte.

Vorbörslich waren an der Wall Street zuvor klare Zugewinne erwartet worden. Die Vorgaben aus Fernost waren mehrheitlich positiv ausgefallen. Klar nach oben ging es am ersten Handelstag des Jahres zuvor auch an den europäischen Märkten. Dort sorgten positive Industrie-Einkaufsmanagerindizes für gute Stimmung.

Zum Ende des Vorjahres war es in den USA mit den Kursen noch einmal deutlich nach oben gegangen. Dabei erwiesen sich die mittlerweile weltweit gestartete Impfkampagne gegen das Coronavirus und das vor kurzem beschlossene weitere staatliche US-Konjunkturpaket als Stütze.

Kurz nach Handelsbeginn wurden auch in den USA aktuelle Einkaufsmanagerdaten veröffentlicht. Im Dezember ist der Markit-PMI gegenüber dem Vormonat von 56,5 auf 57,1 Punkte angewachsen, wie eine zweite Schätzung ergab. In der ersten Schätzung war noch ein geringerer Wert von 56,3 Zählern errechnet worden.

Im Fokus stehen in den USA in dieser Woche zudem die Stichwahlen im Bundesstaat Georgia. Dort blieb das Rennen um zwei Sitze im mächtigen US-Senat bei den Präsidentschaftswahlen mangels eindeutiger Ergebnisse offen. Am Dienstag entscheidet sich nun, ob die Republikaner die Kongresskammer an die Demokraten verlieren. Kommt es dazu, könne der neue US-Präsident Joe Biden in seinen ersten beiden Amtsjahren durchregieren.

Einmal mehr zogen am Montag die Papiere des Elektroautoherstellers Tesla die Blicke der Anleger auf sich. Kurz nach Handelsstart lagen sie bei Zugewinnen von 4,6 Prozent, womit sie ein neues Rekordhoch markierten. 2020 lieferte der Konzern knapp eine halbe Million Fahrzeuge aus und damit so viel wie noch nie. Die Analysten der beiden US-Banken JPMorgan und Goldman Sachs reagierten darauf mit erhöhten Kurszielen für die Tesla-Papiere.

Die Titel von MGM Resorts International legten zu Handelsstart um 3,7 Prozent zu. Der Casino-Betreiber will den britischen Online-Glücksspieleanbieter Entain nun für rund 8,1 Milliarden Pfund kaufen. Dafür werden vor allem eigene Aktien geboten, aber auch eine gewisse Barzahlung in Aussicht gestellt. MGM hatte bereits im vergangenen Jahr für Entain geboten und war abgeblitzt. Auch das nun aktuelle Gebot lehnte Entain ab.