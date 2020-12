US-Börsen zur Eröffnung mit Aufschlägen erwartet

Investoren setzen weiter auf Konjunkturerholung - Papiere der Impfstoffhersteller dürften jüngsten Erholungskurs fortsetzen

Nach einer kleinen Verschnaufpause können die Anleger an der Wall Street am Mittwoch schon wieder auf Gewinne hoffen - und vielleicht auch auf erneute Rekorde. Die Investoren setzen dank der weltweit angelaufenen Corona-Impfungen für 2021 weiter auf eine Konjunkturerholung. Zur Wochenmitte erhielt mit Astrazeneca ein weiterer Hersteller eine Zulassung für einen Impfstoff in Großbritannien - weitere Länder dürften bald folgen.

Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart 0,27 Prozent höher auf 30.418 Punkte. Am Dienstag hatte sich der US-Leitindex dank Hoffnungen auf ein noch größeres Corona-Konjunkturpaket ebenso wie die anderen Indizes nach Handelsbeginn zu Bestmarken aufgeschwungen. Doch auch weil der republikanische Mehrheitsführer im Senat entsprechende Forderungen der Demokraten sowie von US-Präsident Donald Trump zunächst blockierte, erlahmte der Schwung. Am Ende standen moderate Verluste zu Buche - einzig der technologielastige Auswahlindex Nasdaq-100 behauptete ein minimales Plus.

Mit Blick auf das zu Ende gehende Jahr haben die Besitzer von US-Aktien ohnehin wenig Grund zur Klage: Dank einer nie gesehenen Erholungsrally nach dem ebenfalls historischen Kurseinbruch zu Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr steht für den Dow aktuell ein Plus von mehr als sechs Prozent zu Buche. Beim marktbreiten S&P-500 und beim Nasdaq-100 sind es sogar gut 15 beziehungsweise 47 Prozent.

Die Aktien der Corona-Impfstoffhersteller dürften am Mittwoch ihre jüngste Erholung an der Wall Street fortsetzen: Für die in New York gelisteten Anteilsscheine der Mainzer Biontech ging es vorbörslich um knapp eineinhalb Prozent hoch und die Titel des US-Branchenkollegen Moderna verteuerten sich um fast zweieinhalb Prozent. Die vortags noch schwachen Papiere des Tübinger Herstellers Curevac legten um fünfeinhalb Prozent zu.

Auch den Apple-Papieren, die am Dienstag nach einem Rekordhoch noch ans Dow-Ende gerutscht waren, winkt mit plus 0,7 Prozent weder eine freundliche Entwicklung. Vorbörslich in positivem Terrain notierten auch die Aktien weiterer Tech-Schwergewichte wie Amazon, Alphabet, Microsoft und Facebook.