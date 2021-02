US-Börsen zur Eröffnung mit Aufschlägen

Dow Jones mit plus 0,3 Prozent - Optimismus nach guten Konjunkturdaten - Technologiewerte eher unter den Verlierern

Nach einem verlängerten Wochenende sind die US-Börsen am Dienstag freundlich gestartet. Der Dow Jones stieg um 0,30 Prozent auf 31.551,47 Punkte. Der technologielastige Nasdaq Composite kommt mit einem Plus von 0,36 Prozent auf 14.146,36 Einheiten. Der marktbreitere S&P-500 steigerte sich um 0,26 Prozent auf 3.945,25 Zähler.

Nach wie vor treibt Optimismus die Märkte hoch. Gehofft wird, dass sich die Wirtschaft mit den fortschreitenden Impfkampagnen und sinkenden Corona-Neuinfektionszahlen rasch erholen wird. Konjunkturdaten, insbesondere aus den USA, scheinen ein solches Szenario zunehmend zu untermauern. So auch der Empire-State-Index für den Monat Februar, der doppelt so hoch ausfiel als erwartet. Der von der US-Notenbank veröffentlichte Index zählt zu den wichtigen Frühindikatoren und misst die Geschäftstätigkeit des produzierenden Gewerbes im Bundesstaat New York.

Im Dow Jones führt das IT-Unternehmen Salesforce den Index an. Die Aktien gewannen 2,2 Prozent an Wert. An zweiter Stelle kamen Dow. Die Titel des Chemieunternehmens verteuerten sich um 1,5 Prozent.

Der Optimismus bezüglich der Fortschritte bei der weltweiten Impfkampagne ließen wohl auch die Aktie vom Flugzeugbauer Boeing nach oben steigen. Hier ist es ein Plus von fast 1,5 Prozent.

Es gab aber nicht nur Gewinner. Größter Verlierer im Dow Jones waren die Cisco-Papiere. Das IT-Unternehmen büßte fast ein Prozent an Wert ein. Andere Technologieunternehmen wie Apple (minus 0,3 Prozent), Microsoft (minus 0,3 Prozent) oder IBM (minus 0,4 Prozent) verloren ebenfalls. Das Kreditkartenunternehmen American Express fiel um 0,9 Prozent.