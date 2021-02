US-Börsen zur Eröffnung mit Aufschlägen

Dow nähert sich letztem Rekordstand - Applied Materials und Deere mit Kurssprüngen

Die US-Börsen sind am Freitag zunächst höher in den Handel gestartet. Der Dow Jones legte um 0,20 Prozent auf 31.557,67 Zähler zu und näherte sich damit seinem zuletzt erreichten Rekordniveau wieder an. Selbiges galt für den S&P-500, der um 0,22 Prozent auf 3.922,52 Punkte stieg. Der Nasdaq Composite verbuchte in diesem Umfeld Aufschläge von 0,39 Prozent auf 13.919,79 Stellen.

Die diese Woche aufgekommenen Inflationssorgen traten am Freitag in den Hintergrund, nachdem sie die Lage am Anleihenmarkt zuletzt entspannt hatte. Stattdessen gerieten aktuelle Konjunkturdaten wieder verstärkt in den Fokus. So fiel der Markit-Einkaufsmanagerindex (PMI) des Dienstleistungssektors für Februar etwas höher aus, als Experten im Voraus erwartet hatten. Er lag bei 58,9 Punkten deutlich über der Wachstumsschwelle von 50 Zählern. Der PMI der Industrie lag mit 58,5 Punkten etwas unter den Erwartungen.

Unter den Einzelwerten rückten unter anderem Aktien berichterstattender Unternehmen in den Vordergrund. So stiegen die Wertpapiere von Applied Materials um satte 8,1 Prozent. Der Halbleiterkonzern erfreute seine Investoren meiner robusten Prognose für das kommende Jahr. Derzeit füllten sich die Auftragsbücher des Konzerns, weil Kunden wegen der aktuellen Knappheit an Mikrochips ihre Produktion hochfahren würden.

Auch um den Landwirtschaftsmaschinen-Hersteller Deere ist es gut bestellt: Er erhöhte seine Prognose und reagierte damit auf die besser laufenden Geschäfte der Kunden aus dem Agrarsektor. Die Papiere gewannen fast zehn Prozent.

Gefragt waren zudem Reisewerte. Die Anteile der American Airlines (plus 3,3 Prozent), United Airlines (plus 4,1 Prozent) und Delta (plus 2,9 Prozent) zogen allesamt an. Auch bei Boeing griffen Anleger vermehrt zu. Die Aktien des Flugzeugbauers steigerten sich um 1,1 Prozent.

In der Baubranche setzten Caterpillar ihren Rekordlauf indes fort. Sie stiegen zuletzt um 3,6 Prozent auf 207,06 US-Dollar.

Uber drehten nach einem vorbörslichen Kursverlust in die Gewinnzone mit plus 0,8 Prozent. Der US-Fahrdienstvermittler Uber hat im jahrelangen Ringen um den Status von Fahrern einen wichtigen Rechtsstreit in Großbritannien verloren. Uber-Fahrer sollten als Angestellte der Firma und nicht als unabhängige Unternehmer behandelt werden, urteilte der Londoner Supreme Court. Für die Titeln des Branchenkollegen Lyft ging es um 2,9 Prozent hinauf.

Die Wertpapiere des Cloud-Service-Konzerns Dropbox gaben nach. Nach Quartalszahlen dürfte der enttäuschende Ausblick das Papier belastet haben, welches um 4,4 Prozent fiel.