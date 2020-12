US-Börsen zur Eröffnung mit klaren Kursgewinnen

Dow Jones 1,10 Prozent im Plus - Konjunkturhoffnungen und Impfstoff-Neuigkeiten stützen Kurse

Die US-Börsen sind am Dienstag mit klaren Kursgewinnen in den Handelstag gestartet. Unterstützung wirkten Hoffnungen auf eine baldige und deutliche Konjunkturerholung sowie positive Nachrichten zu Covid-19-Impfstoffen.

Der Dow Jones stieg gegen 15.50 Uhr um 1,10 Prozent auf 29.963,91 Punkte. Er nähert sich damit wieder der Marke von 30.000 Punkten, die er in der Vorwoche erstmals in seiner Geschichte überschritten hatte. Der marktbreite S&P-500 legte im Frühhandel um 1,12 Prozent auf 3.662,51 Einheiten zu. Der technologielastige Nasdaq Composite gewann 0,91 Prozent auf 12.309,91 Einheiten.

In China hatte der Stimmungsindikator für mittlere und kleinere Industriebetriebe im November eine kräftige Erholung des wichtigen Sektors signalisiert. Den Börsen in Asien wie auch in Europa gab dies Auftrieb. In den USA stehen im Verlauf ebenfalls noch Stimmungsdaten aus der Industrie auf der Agenda.

Bei den Einzelwerten zogen die Aktien von Moderna um mehr als elf Prozent an. Der US-Pharmakonzern hat wie angekündigt als erstes Unternehmen die Zulassung für einen Corona-Impfstoff in der EU beantragt. Der Antrag auf eine bedingte Zulassung sei am Montag bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur Europäischen Arzneimittel-Agentur (Ema) eingereicht worden, sagte eine Moderna-Sprecherin.

Wenig später wurde bekannt, dass auch die deutsche Firma Biontech und ihre US-Partner Pfizer bei der Ema die Zulassung ihres Corona-Impfstoffs in der EU beantragt haben. Die Ema muss die Anträge nun prüfen. Wie lange das dauert, war zunächst unklar. Sollte die Behörde eine bedingte Zulassung empfehlen, könnte der Impfstoff noch im Dezember eingesetzt werden, teilte Biontech mit. Die Titel des Unternehmens fielen im Eröffnungshandel um 0,6 Prozent, während die Anteilsscheine von Pfizer 2,3 Prozent zulegten.

Schwer unter Druck gerieten daneben die Aktien von Zoom, die mehr als elf Prozent verloren. Der auf Videokonferenzen spezialisierte Softwarekonzern hat seinen Umsatz im dritten Quartal dank zunehmender Bezahlkunden zwar um 367 Prozent auf 777,2 Millionen Dollar gesteigert. Gleichzeitig kündigte das Unternehmen jedoch an, zwischen Oktober und Dezember mit einer höheren Kundenabwanderung als sonst üblich zu rechnen. Dies begründete es mit dem höheren Anteil an Kunden, die lediglich Monatsabos gebucht haben.

Klar aufwärts ging es dagegen für die Titel von ExxonMobil, die im Eröffnungshandel um 2,8 Prozent zulegten. Der Ölkonzern hat enorme Abschreibungen und ein großes Sparprogramm in Reaktion auf anhaltende Belastungen durch die Coronakrise angekündigt. Bis Ende 2021 soll die weltweite Mitarbeiterzahl um 15 Prozent reduziert werden.