US-Börsen zur Eröffnung mit Kursgewinnen

Dow Jones nimmt 30.000er-Marke ins Visier - Absehbares Ende der Hängepartie um US-Präsidentschaft beflügelt

Die US-Börsen haben am Dienstag kurz nach Handelsbeginn fester tendiert. Gegen 15.45 Uhr gewann der Dow Jones Industrial Index um 315,83 Einheiten oder 1,07 Prozent auf 29.907,10 Zähler. Der wohl weltbekannteste Börsenindex näherte sich damit weiter stark der noch nie erreichten Marke von 30.000 Punkten an.

Der S&P-500 Index stieg um 23,22 Punkte oder 0,65 Prozent auf 3.600,81 Zähler. Der Nasdaq Composite Index gewann geringfügig um 9,39 Punkte oder 0,08 Prozent auf 11.890,02 Einheiten.

Das absehbare Ende einer wochenlangen Hängepartie um die Präsidentschaft in den USA scheint an der Wall Street gut anzukommen, kommentierte ein Marktbeobachter. Der Übergang zwischen der Regierung von Amtsinhaber Donald Trump und dem gewählten US-Präsidenten Joe Biden beginnt. Er habe die Behörden und seine Mitarbeiter angewiesen, mit Biden zu kooperieren, teilte Trump auf Twitter mit. Kurz zuvor hatte die zuständige Behörde GSA Biden als offenkundigen Wahlsieger eingestuft.

Diese Entwicklung habe dem Markt "einen Schubs in die richtige Richtung gegeben", schrieb Analyst Craig Erlam vom Handelshaus Oanda. Allerdings habe sich Trumps langes Festklammern an das Präsidentenamt für die Märkte letztlich nicht als so belastend erwiesen wie zuvor befürchtet. Nun stelle sich die Frage, ob es nach der Entscheidung in dieser Sache und angesichts der hoffnungsvoll stimmenden Nachrichten zu Corona-Impfstoffen noch Kurstreiber für eine Rally zum Jahresende gibt, "oder ob Investoren nun lieber die Portfolios bereinigen und Gewinne vom Tisch nehmen", so der Marktexperte.

Weiter steht zudem an den Finanzmärkten die Aussicht auf eine schnelle Einführung wirksamer Corona-Impfstoffe im Vordergrund. Riskantere Anlagen profitieren davon und werden wieder stärker nachgefragt. Kurzfristige Belastungen durch hohe Neuinfektionen und staatliche Gegenmaßnahmen werden dagegen eher ausgeblendet. Derzeit scheinen die mittelfristigen Erwartungen die Oberhand zu behalten.

Auf ein weiteres Rekordhoch stiegen im Frühhandel die Aktien von Tesla. Sie rückten um weitere 3,7 Prozent vor, nachdem sie am Vortag bereits auf ein Rekordhoch geklettert waren. Der Hersteller von Elektrofahrzeugen ist an der Börse nun deutlich über 500 Milliarden US-Dollar wert.

Die Aktien von Fluggesellschaften konnten so wie ihre europäischen Branchenkollegen überdurchschnittlich zulegen. So verteuerten sich American Airlines um 4,5 Prozent und Delta Air Lines gewannen 1,7 Prozent. Aktien von United Airlines legten um 4,5 Prozent zu. Anteilsscheine des Flugzeugbauers Boeing konnten gut drei Prozent gewinnen.