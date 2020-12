US-Börsen zur Eröffnung mit leichten Verlusten

Dow Jones gibt um moderate 0,16 Prozent ab - Nach jüngstem Rekordkurs an der Wall Street

Die US-Börsen haben am Mittwoch kurz nach Handelsbeginn etwas leichter notiert. Nach dem jüngsten Rekordkurs an der Wall Street hielten sich Anleger nun mit Aktienneuengagements zurück. Gegen 15.40 Uhr fiel der Dow Jones Industrial Index um 47,45 Einheiten oder 0,16 Prozent auf 30.151,86 Zähler. Der S&P-500 Index verlor leicht um 0,14 Prozent auf 3.689,63 Zähler. Der Nasdaq Composite Index gab 0,15 Prozent auf 12.576,27 Einheiten ab.

Die Fortschritte beim Ringen um ein weiteres Corona-Hilfspaket der Regierung und der Beginn der Impfungen im Land unterstützen die Stimmung. Viele Anleger dürften aber zunächst abwarten, was die Währungshüter der US-Notenbank bei ihrem letzten Zinsentscheid in diesem Jahr zu sagen haben. Marktbeobachter gehen davon aus, dass die Fed ihre lockere Geldpolitik fortsetzen und ihre Bereitschaft unterstreichen wird, wenn nötig in der Corona-Krise noch mehr zu tun.

Von der Konjunkturfront gab es hingegen enttäuschende Nachrichten. Die US-Einzelhändler bekommen die zweite Welle der Corona-Pandemie zu spüren. Ihr Umsatz fiel im November mit 1,1 Prozent zum Vormonat unerwartet deutlich. Ökonomen hatten lediglich mit einem Minus von 0,3 Prozent gerechnet.

Auf Unternehmensseite bleibt die Nachrichtenlage unterdessen ruhig. Für die Aktien des Impfstoffherstellers Biontech ging es um 1,2 Prozent ins Minus. Das Biotechunternehmen hat nun auch mit China eine Auslieferung seines Impfstoffs im kommenden Jahr vereinbart.

Daneben rückten auch neue Analystenmeinungen ins Blickfeld. Papiere des Biotech-Partners Pfizer gaben 1,8 Prozent nach. Die Analysten von RBC hatten zuvor ihre Kaufempfehlung für das Papier gestrichen. Für den Impfstoffhersteller Moderna ging es mehr als fünf Prozent abwärts, da diese Aktie nun von der US-Bank Morgan Stanley nicht mehr zum Kauf empfohlen wird.

Eine Abstufung der Credit Suisse belastete den Kurs des Musikstreamingdienstes Spotify und es gab ein Minus von 2,6 Prozent zu sehen. Papiere des Kurznachrichtendienstes Twitter dagegen waren nach einer Kaufempfehlung durch JPMorgan gefragt und kletterten um 4,5 Prozent in die Höhe.