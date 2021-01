US-Börsen zur Eröffnung mit satten Kursverlusten

Fülle an Unternehmensnachrichten setzt Akzente - Fed-Zinsentscheidung am Abend - GameStop-Aktie springt erneut nach oben, AMC Entertainment ebenfalls

Die US-Börsen sind am Mittwoch mit starken Verlusten in den Handelstag gestartet. In den Mittelpunkt rückten neben einigen Quartalsberichten auch Unternehmensnachrichten. Überdies dürften die Anleger vor der abendlichen Bekanntmachung der Fed-Zinsentscheidung größere Engagements meiden.

Eine halbe Stunde nach Börseneröffnung tendierte der Dow Jones um 1,49 Prozent tiefer bei 30.478,47 Einheiten. Der S&P-500 verlor 1,47 Prozent auf 3.793,13 Zähler und der Nasdaq Composite sackte um 1,34 Prozent auf 13.443,72 Punkte ab.

Konjunkturdatenseitig hatte die US-Industrie indes Ende 2020 überraschend nur einen kleinen Auftragszuwachs erreicht. Im weiteren Verlauf dürften die Blicke nun auf die Fed-Zinsentscheidung fallen.

Eine Fülle an Unternehmensnachrichten setzte indes bei Einzelwerten Akzente. Unter den Bluechips sackten die Anteile am Dow-Konzern Boeing um 4,16 Prozent ab. Der Konzern muss 2020 einen Rekordverlust verschmerzen.

Für die Wertpapiere von Microsoft ging es nach Zahlen dagegen um 2,75 Prozent hinauf. Das IT-Unternehmen konnte von einem starken Cloud-Geschäft profitieren.

Die Titel der Apothekenkette Walgreens Boot Alliance sprangen indes um 5,55 Prozent hinauf. Das Unternehmen bekommt mit Rosalind Brewer eine neue Chefin.

AT&T verloren 0,44 Prozent. Der Telekomkonzern hatte im vierten Quartal einen Milliardenverlust vorgelegt. Abott Laboratories stiegen um 1,28 Prozent. Der US-Pharma- und Medizintechnikkonzern verdiente im vierten Quartal wegen der hohen Nachfrage nach Corona-Tests mehr.

Die Aktien des Videospiele-Einzelhändlers GameStop verteuerten sich erneut deutlich und zwar um enorme 101 Prozent. Das Kräftemessen zwischen Short-Spekulanten und ihren Gegnern geht damit in die nächste Runde. Nun dürften auch die Titel von AMC Entertainment zum Spielball dieses Kräftemessens werden, hieß es am Markt. Sie verteuerten sich zuletzt um rasante 189 Prozent.

Bei den Anteilsscheinen von AMD ging es nach Zahlen des Intel-Konkurrenten um 5,53 Prozent bergab. Marktbeobachter sprachen nach einem überraschenden Quartalsergebnis von Gewinnmitnahmen.