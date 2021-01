US-Börsen zur Eröffnung mit Verlusten

IBM und Intel stark unter Druck nach Zahlen

Die US-Börsen sind am Freitag mit Verlusten in den Handel gestartet. An der negativen Eröffnung änderten auch keine überraschenden Konjunkturdaten etwas. Im Fokus standen neue Unternehmenszahlen von im Dow Jones gelisteten Konzernen.

Der Dow Jones gab um 0,53 Prozent auf 31.011,69 Punkte nach. Der S&P-500 verlor 0,28 Prozent auf 3.842,21 Einheiten. Für den Nasdaq Composite ging es um unwesentliche 0,01 Prozent auf 13.529,35 Zähler hinab.

Dass die vom Markit erhobenen US-Einkaufsmanagerindizes - sowohl jener für die Industrie als auch jener für den Dienstleistungssektor - besser als erwartet ausgefallen waren, konnte dem US-Markt zunächst nicht genügend Impulskraft verleihen, in die Gewinnzone zu drehen. Beide Stimmungsindizes, die das Geschäftsklima für den Monat Jänner messen, lagen deutlich über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.

Unter den Einzelwerten gaben die Wertpapiere von Intel um 6,07 Prozent nach. Der US-Chipkonzern hat im vierten Quartal 2020 die Geschäftserwartungen deutlich übertroffen, allerdings hatte die Aktie in den vergangenen Tagen deutlich an Kurswert zugelegt.

Bei den Anteilen von Computer-Urgestein IBM ging es um satte 10,62 Prozent hinab. Der Konzern hatte von einer durchwachsenen Geschäftsentwicklung berichtet: Überraschende Ergebnisse standen starken Umsatzeinbußen gegenüber.

Die Wertpapiere von Walt Disney steigerten sich indes um 1,30 Prozent. Zuvor hatte sich die UBS in einer Studie zum Entertainment-Konzern positiv geäußert und die Bewertung für die Aktie von "Neutral" auf "Buy" angehoben.

In der zweiten Börsenreihe verloren die Papiere des Ölfeldausrüsters Schlumberger 0,54 Prozent. Dass der Konzern trotz eines Umsatzrückgangs mit dem Ergebnis je Aktie positiv überraschte, half den Aktien nicht.