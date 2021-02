US-Börsen zur Eröffnung mit Verlusten

Furcht vor steigender Inflation und höheren Marktzinsen wieder im Fokus - Techwerte unter Druck

Die US-Börsen sind nach vorbörslich avisierten Aufschlägen schlussendlich tiefer in die Handelssitzung am Mittwoch gestartet. Unter Druck standen erneut Aktien von Tech-Unternehmen. Der Dow Jones tendierte kurz vor 16 Uhr um 0,19 Prozent tiefer bei 31.475,87 Einheiten. Der breiter gefasste S&P-500 verlor indes 0,34 Prozent auf 3.868,16 Zähler. Der Nasdaq Composite sank um deutliche 0,70 Prozent auf 13.371,45 Punkte.

Inflationssorgen und höhere Marktzinsen, die zuletzt die heiß gelaufenen Technologieaktien stark belastet hatten, blieben auch heute ein Thema. Die Rendite der zehnjährigen US-Anleihen erreichte ein neues Einjahreshoch. Die beschwichtigen Worte des US-Notenbank-Vorsitzenden Jerome Powell vom Vortag hielten damit nicht lange an.

Branchenseitig standen zur Wochenmitte Tech-Titel unter Druck. So gaben im Dow Jones die Anteile am iPhone-Hersteller Apple um klare 1,6 Prozent nach. Dagegen konnten Wertpapiere von Flugunternehmen zulegen: American Airlines stiegen um 2,8 Prozent, United um 4,3 Prozent und Delta um 2,8 Prozent. Auch die Dow-Aktien von Boeing legten um 2,6 Prozent zu.

Unter den Einzelwerten ging es für Johnson & Johnson um 0,6 Prozent hinauf. Der Corona-Impfstoff des US-Pharmakonzerns hat nach Angaben der US-Arzneimittelbehörde FDA eine sehr hohe Wirksamkeit. Wie aus am Mittwoch veröffentlichten Unterlagen hervorgeht, verhinderte das Mittel in einer großen klinischen Studie in den USA schwere Erkrankungen zu 85,9 Prozent.

Der irische Arzneimittelentwickler Icon will für rund zwölf Milliarden Dollar den US-Auftragsforscher PRA Health Sciences übernehmen. Damit wollen die beiden Firmen einen führenden Anbieter in der klinischen Forschung schmieden. Die Iren bieten den PRA-Aktionären pro Aktie 80 Dollar in bar und 0,4125 Icon-Anteile. Das Angebot beinhalte somit eine Prämie von rund 30 Prozent auf den Schlusskurs der PRA-Aktie vom Dienstag. Die Aktien gewannen im Frühhandel 20,6 Prozent.

Bei McAfee war ebenfalls ein klares Kursplus in Höhe von 4,7 Prozent zu sehen. Der Avast-Rivale hatte einen besseren Umsatz als erwartet vorgelegt. Die Titel von Uber gaben indes um 2,3 Prozent nach. Laut Kreisen will der chinesische Rivale Didi in Westeuropa einsteigen.