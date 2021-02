US-Börsen zur Eröffnung mit Verlusten

Dow Jones fällt um 0,1 Prozent - steigende Anleihenrendite lasten auf den Kursen

Die US-Börsen sind mit Abschlägen in den Handel gestartet. Der Leitindex Dow Jones verlor 0,10 Prozent bei 31.929,63 Punkten. Der marktbreite S&P-500 verbuchte ein Minus von 0,23 Prozent bei 3.916,45 Einheiten. Der technologielastige Nasdaq Composite fiel um 0,34 Prozent auf 13.552,09 Zähler.

Ausschlaggebend dürften die weiterhin steigenden Renditen bei den Anleihen sein. Diese könnten, so wird wohl befürchtet, Anleger von den Aktienmärkten abziehen. Hintergrund für die erhöhten Renditen seien Inflationsängste in den USA, die durch das angekündigte Hilfspaket in Höhe von 1,9 Billionen US-Dollar genährt werden, meinen Analysten.

Dabei hatte es am Donnerstag datenseitig gut ausgeschaut. In den USA sind die Aufträge für langlebige Güter im Jänner um 3,4 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen. Marktbeobachter waren von nur 1,1 Prozent ausgegangen.

Zudem gab es in dieser Woche weniger Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe als erwartet wurden. Die Zahl fiel in einer Woche um rund 111.000 Anträge.

Zu den Gewinnern gehören wie zuvor in Europa auch im Dow Jones die Banken. Sie profitieren von den hohen Zinsen auf dem Kapitalmarkt. JPMorgan-Titel legten 0,6 Prozent zu. Goldman Sachs-Aktien verteuerten sich um 0,4 Prozent. Nachgefragt waren auch die Papiere des Finanzdienstleisters American Express, deren Wert um 0,5 Prozent stieg.

An der Spitze des Dow Jones standen Chevron mit plus 1,1 Prozent. Der Energieriese dürfte von den zuletzt stark angezogenen Ölpreisen profitieren.

Die Titel von Technologieunternehmen fand man eher unter den Kursverlierern. Salesforce-Aktien fielen um 1,1 Prozent. Bei Apple und Microsoft waren es minus 0,6 Prozent, beziehungsweise 0,9 Prozent.

Verluste von 1,8 Prozent mussten Aktien des Telekommunikationsunternehmens Verizon verbuchen. Bei einer 5G-Frequenzauktion hatte der Konzern besonders tief in die Taschen greifen müssen im Gegensatz zu anderen Konkurrenten.