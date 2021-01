US-Börsen zur Eröffnung mit Zugewinnen

Stichwahl in Georgia im Fokus - Rennen um zwei Senatssitze entscheidend für Joe Bidens Präsidentschaft - ISM-Industrie-Einkaufsmanagerindex legt im Dezember klar zu

Die US-Börsen sind am Dienstag mit Aufschlägen in den Handel gestartet. Der Dow Jones Industrial stand gegen 16.00 Uhr mit einem Plus von 0,46 Prozent bei 30.363,98 Punkten. Der marktbreite S&P-500 präsentierte sich mit Zugewinnen von 0,59 Prozent bei 3.722,45 Punkten und der technologielastige Nasdaq Composite gewann 0,74 Prozent auf 12.792,65 Einheiten.

Die Blicke der Anleger richten sich am Dienstag auf die Stichwahlen im US-Bundesstaat Georgia. Dort wird über die zukünftigen Machtverhältnisse entschieden. Können die Demokraten beide Sitze in Georgia gewinnen, hätten sie sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus die Mehrheit.

Mit der Kontrolle über den Senat könnte der künftige Präsident Joe Biden durchregieren und somit viele seiner Vorhaben leichter durchsetzen. Anleger rechnen in diesem Fall mit höhere fiskalischen Anreizen für die Wirtschaft, jedoch auch mit höheren Steuern und einer strengeren Regulierung.

Kurz nach Börsenstart stand zudem mit dem ISM-Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ein wichtiger Indikator für die US-Industrie auf der Agenda. Dieser stieg im Dezember von 57,5 auf 60,7 Punkte und übertraf damit deutlich die Analystenprognosen von 56,8 Zähler.

Bei den Einzelwerten brachte eine Analysteneinschätzung Bewegung bei den Papiere von Micron Technology (plus 5,8 Prozent). Die Experten der Citigroup empfehlen die Aktien zum Kauf.

Unterdessen ging Goldman Sachs bei dem Solarkonzern First Solar den umgekehrten Weg: Hier kassierte sie ihre Kaufempfehlung und riet nun zum Verkauf. Die Anteilsscheine büßten 5,8 Prozent ein.

Im Dow Jones lagen zu Handelsstart die Papiere von Boeing vorne mit Zugewinnen von 2,3 Prozent. Klar fester zeigten sich an der Wall Street wie zuvor auch schon in Europa die Ölaktien. So gewannen im Dow Jones die Titel von Chevron 2,2 Prozent.