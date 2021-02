US-Börsen zur Eröffnung mit Zugewinnen

Märkte nach schwacher Vorwoche auf Erholungskurs - Kampf zwischen Kleinspekulanten und professionellen Hedgefonds geht weiter - ISM-Index fällt deutlicher als erwartet

Die US-Börsen sind am Montag mit Zugewinnen in den Handel gestartet. Nach den Verlusten aus der Vorwoche stehen die Zeichen zum Wochenauftakt wieder auf Erholung. Dabei waren die Indizes kurz nach Börsenstart sogar noch deutlicher in der Gewinnzone gelegen, bevor sie nach schwächer als erwarteten Konjunkturdaten zuletzt wieder etwas zurückkamen.

Der Dow Jones Industrial stand gegen 16.05 Uhr mit einem Plus von 0,34 Prozent bei 30.085,49 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 gewann unterdessen 0,64 Prozent auf 3.738,16 Einheiten. Noch deutlicher nach oben ging es für den Nasdaq Composite, nämlich um 0,99 Prozent auf 13.200,38 Zähler.

Bestimmendes Thema bleibt an der Wall Street weiterhin der Kampf zwischen Kleinanlegern und professionellen Hedgefonds rund um die Papiere des Videospielherstellers Gamestop und anderen Aktien. Das Anlegervertrauen habe laut den Experten der Helaba zuletzt stark darunter gelitten. Zunehmend in den Fokus rücken nun mögliche Maßnahmen der US-Börsenaufsicht.

Zuletzt hatten die viele Kleinspekulanten die sich im Internet zum gemeinsamen Kauf der Gamestop-Aktien organisieren unter anderem dem US-Hedgefonds Melvin Capital, der zuvor auf fallende Kurse bei Gamestop gewettet hatte, stark zugesetzt. Einem Insider zufolge, hat sich das Vermögen von Melvin im Jänner bereits mehr als halbiert, wie das "Wall Street Journal" berichtete.

Der Online-Broker Robinhood, über den viele dieser Kleinanleger ihre Aktien beziehen, wird unterdessen den Handel mit Gamestop-Aktien und anderer zuletzt stark gestiegenen Papieren weiterhin einschränken. Nutzer dürfen weiterhin nur eine bestimmte Zahl an Wertpapieren von und Optionen auf Unternehmen wie Gamestop, Blackberry, AMC Entertainment oder Nokia kaufen.

Am Montag schien die Rally bei den Gamestop-Papiere jedoch vorerst nicht weiter zu gehen, zuletzt tendierten sie mit einem Minus von 15,1 Prozent. Die Titel der Kinokette AMC Entertainment stiegen hingegen erneut um satte 12 Prozent.

Daneben wurden zum Wochenauftakt auch Konjunkturdaten veröffentlicht. Der ISM-Index des verarbeitenden Gewerbes gilt als wichtiger Stimmungsindikator aus der US-Industrie. Im Jänner fiel der Indikator von 60,7 auf 58,7 Punkte. Damit fiel der Rückgang deutlicher aus als von Experten erwartet. Diese hatten zuvor einen Wert von 60,0 Zähler prognostiziert.

Auch die Berichtssaison geht am Montag weiter. Unter anderem werden der Videospielkonzern Electronic Arts (plus 1,5 Prozent), der Unterhaltungskonzern Warner Music (plus 1,2 Prozent) und das Halbleiterunternehmen NXP Semiconductors (plus 4,4 Prozent) ihre Bücher öffnen.

Die in New York gelisteten Titel des deutschen Biotechnologiekonzerns Curevac legten um satte 9,3 Prozent zu. Wie am Montag bekannt wurde, will der deutsche Pharmakonzern Bayer in die Produktion des Corona-Impfstoffs von Curevac einsteigen. Bereits Anfang Jänner hatten die Firmen eine Kooperation bekannt gegeben, die zunächst aber nur Zulassungsarbeiten und andere Unterstützungen des Großkonzerns Bayer für das kleine Unternehmen umfasste.