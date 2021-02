US-Börsen zur Eröffnung ohne klare Richtung

Dow Jones verliert 0,8 Prozent - Nasdaq Composite legt 1,3 Prozent zu - Inflationsängste weiter im Fokus

Die US-Börsen haben sich an Freitag im Frühhandel uneinheitlich gezeigt. Der Leitindex Dow Jones fiel bis knapp nach 16 Uhr um 0,75 Prozent auf 31.165,22 Punkte. Der marktbreite S&P-500 ermäßigte sich um 0,31 Prozent auf 3.817,50 Punkte. Nach oben ging es hingegen an der Nasdaq. Der Nasdaq Composite stieg um 1,27 Prozent auf 13.286,69 Punkte.

Das bestimmende Thema am Markt waren weiter die zuletzt grassierenden Inflations- und Zinsängste. Denn mit steigenden Zinsen und Inflationserwartungen könnte auch die lockere Geldpolitik der US-Notenbank ein Ende finden.

Am Vortag hatten die steigenden US-Renditen an den Anleihemärkten noch Inflationsängste unter den Anlegern geschürt und der vorherigen Rekordjagd ein jähes Ende gesetzt. Doch während sich Technologiewerte zum Wochenschluss wieder etwas erholen konnten, ging es an der New Yorker Börse weiter nach unten.

Dabei kamen am Freitag gute Daten von Konjunkturseite. Die US-Verbraucher haben im Jänner dank neuer Corona-Schecks deutlich mehr konsumiert. Ihre Ausgaben wuchsen um 2,4 Prozent zum Vormonat, teilte das US-Handelsministerium mit.

Für Impulse sorgten einzelne Unternehmensergebnisse. So verloren Salesforce nach Meldung von Zahlen 3,49 Prozent und waren damit die größten Verlierer unter den Dow-Werten. Der US-Softwarehersteller hatte am Vortag nach US-Börsenschluss einen überraschend zuversichtlichen Ausblick gegeben, nachdem das Interesse der Kunden wieder anzieht. Anlegern dürften aber vom Ausblick mehr erwartet haben, hieß es.

Stark gesucht waren hingegen Airbnb und legten 4,69 Prozent zu. Der Apartment-Vermittler kommt trotz eines Mega-Verlusts im vergangenen Jahr offenbar besser durch die Krise als gedacht. Nach dem heftigen Einbruch zu Beginn der Pandemie erholte sich das Geschäft zuletzt deutlich.

Im Blick nach den heftigen Kurskapriolen der jüngsten Zeit bleibt der kriselnde Videospielehändler Gamestop. Am Freitag im Frühhandel legte die Aktie, die zuletzt zum Spielball von Spekulanten geworden ist, 18,68 Prozent zu.