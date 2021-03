US-Börsen zur Eröffnung ohne klare Tendenz

Entwicklung am Anleihenmarkt weiter im Fokus - Warten auf Rede von Fed-Präsident Powell - Technologiewerte erneut schwach

Die US-Börsen sind am Donnerstag nach zwei Verlusttagen in Folge uneinheitlich in den Handel gestartet. Kurz nach Handelsstart waren die wichtigsten US-Indizes noch einheitlich im Plus gelegen, zuletzt gaben aber vor allem Technologiewerte erneut nach.

Der Dow Jones Industrial stand gegen 16.00 Uhr mit Zugewinnen von 0,10 Prozent bei 31.300,04 Punkten. Der S&P-500 verlor 0,26 Prozent auf 3.809,71 Einheiten. Der technologielastige Nasdaq startete erneut schwach mit einem Minus von 0,82 Prozent bei 12.890,53 Zählern. Am Mittwoch hatte der Index der Technologiebörse satte 2,7 Prozent verloren.

Weiterhin steht die Entwicklung am US-Anleihenmarkt im Fokus. Am Donnerstag setzte sich der Zinsanstieg vom Vortag vorerst nicht fort. Weithin liegt die Rendite auf zehnjährige US-Staatsanleihen jedoch nahe der 1,5-Prozent-Marke. Höhere Zinsen für die als sicher geltenden Anleihen machen die als riskanter geltende Anlageklasse Aktien unattraktiver.

Mit Spannung erwartet wird nun eine am Abend anstehende Rede des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell. Anleger werden besonders darauf achten ob sich Powell zur Entwicklung an den Anleihemärkten äußert.

Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der Vorwoche entwickelten sich unterdessen etwas besser als zuvor erwartet. Insgesamt wurden in der Vorwoche 745.000 Erstanträge gestellt. Das waren damit rund 9.000 Anträge mehr als in der Woche zuvor. Von Expertenseite war zuvor mit einem Wert von 750.000 Anträgen gerechnet worden.

Auf Seiten der Einzelwerte stiegen die in New York gelisteten Papiere des deutschen Biotechnologiekonzerns Curevac um 0,7 Prozent. Der Impfstoffhersteller hatte zuvor bekannt gegeben, dass man eine Produktionsvereinbarung mit dem Pharmakonzern Novartis unterschrieben hat. Novartis soll dabei Komponenten des Curevac-Coronaimpfstoffs herstellen.

Die Titel des US-Biotechkonzerns Amgen gewannen 0,5 Prozent. Wie am Donnerstag bekannt wurde, will Amgen den Konkurrenten Five Prime Therapeutics für 1,9 Milliarden Dollar übernehmen und damit sein Geschäft mit neuartigen Krebsarzneien stärken. Die Titel von Five Prime schossen unterdessen um fast 80 Prozent in die Höhe.