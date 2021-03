US-Börsen zur Eröffnung ohne klaren Trend

Dow Jones legt 0,17 Prozent zu - Zoom-Aktien verkaufen sich 4,2 Prozent teurer

Die US-Börsen haben am Dienstag im Frühhandel uneinheitlich tendiert. Während der Dow Jones ein Plus von 0,17 Prozent bei 31.588,04 Punkten verzeichnen konnte, büßte der marktbreitere S&P-500 0,03 Prozent auf 3.900,68 Einheiten ein. Auch für den Nasdaq Composite ging es um 0,30 Prozent runter auf 13.548,69 Zähler.

Zuvor hatten die US-Staatsanleihen bereits etwas nachgelassen - die Rendite sind aber noch weit entfernt von dem Hoch in der Vorwoche. Die zuletzt verstärkten Inflationssorgen scheinen sich wieder etwas gelegt zu haben.

Entscheidende Konjunkturdaten stehen am Dienstag in den USA nicht an. Es äußern sich allerdings einige Notenbanker aus den Reihen der US-Zentralbank Fed, Inflationsgefahren wurden seitens der Federal Reserve bis zuletzt entweder verneint oder als beherrschbar bezeichnet.

Bei den Einzelwerten im Dow Jones führte der US-Chemiekonzern Dow mit einem Plus von 1,1 Prozent.

Die Papier des Pharmakonzerns Merck & Co stiegen um ein Prozent. Wie heute berichtet wurde, wird Merck dabei helfen den Impfstoff von Johnson & Johnson zu produzieren. Die Titel von Johnson &J ohnson selbst gingen um 0,7 Prozent nach oben.

Die Papiere der Walt Disney Company kletterten zudem um 0,9 Prozent hoch.

Am anderen Ende des Indizes verloren die Aktien von Boeing 0,6 Prozent an Wert. Die Titel hatten am Montag stark zugelegt und sich damit von Verlusten der Vorwoche erholt.

Die Aktien von Zoom legten an der Nasdaq um 4,2 Prozent zu. Der Videokonferenz-Dienst rechnet nach dem explosiven Wachstum in der Corona-Krise in diesem Jahr mit einem Fortsetzung dieser Entwicklung.

Die Anteilseigner von Beyond Meat verzeichneten hier nach einer Kaufempfehlung der Citigroup ein Plus von 1,1 Prozent.