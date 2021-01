US-Börsen zur Eröffnung schwächer - Dow verliert nach Daten 0,4 %

Konjunkturdaten belasten - Konjunkturpaket bringt keine Impulse - Bankaktien nach Quartalszahlen schwach

Die US-Börsen haben am Freitag mit Verlusten eröffnet. Der Dow Jones fiel bis 15.50 Uhr um 0,35 Prozent auf 30.881,93 Punkte. Am Vortag hatte der Index noch ein Rekordhoch markiert. Der marktbreite S&P-500 fiel um 0,30 Prozent auf 3.784,15 Zähler. Der technologielastige Nasdaq Composite gab 0,13 Prozent auf 13.130,11 Punkte nach.

Die Nachricht, dass der künftige US-Präsident Joe Biden ein neues Konjunkturpaket im Umfang von 1,9 Billionen US-Dollar auf den Weg bringen will, wirkte sich zunächst nicht merklich aus, da dies bereits erwartet worden war. Belastet wurden die Märkte hingegen von den am Freitag gemeldeten Wirtschaftsdaten.

Die Erzeugerpreise sind zwar wie erwartet gestiegen, die Einzelhandelsumsätze ohne Autos fielen im Dezember hingegen deutlich stärker als befürchtet. Die Stimmung in den New Yorker Industrieunternehmen im Jänner - gemessen am Empire-State-Index - legte weniger stark zu als prognostiziert. Für den US-Einzelhandel wurde für Dezember ein überraschendes Umsatzminus von 0,7 Prozent gemeldet.

Erwartet wird jetzt am Freitag noch der Index des Verbrauchervertrauens der Uni Michigan. Die Analysten der Helaba stellen sich hier angesichts der zuletzt angespannten Arbeitsmarktdaten auf eine Eintrübung ein. Im Februar könnte es aber dank des von Joe Biden geplanten Konjunkturpakets wieder zur Aufhellung der Verbraucherstimmung kommen, schreiben die Experten.

Impulse brachte auch die anlaufende Ergebnisberichtssaison. Zum Wochenschluss haben mehrere Bankhäuser ihre Quartalszahlen gemeldet. Der boomende Wertpapierhandel an den Finanzmärkten und gesunkene Kreditrisiken in der Corona-Krise bescherten der größten US-Bank JPMorgan Chase im vierten Quartal einen überraschenden Gewinnsprung. Im Frühhandel fiel der Kurs der JPMorgan-Aktie dennoch um 0,45 Prozent.

Trotz anhaltend hoher Belastungen durch niedrige Zinsen und die Corona-Krise verdiente die US-Großbank Wells Fargo im vierten Quartal etwas mehr. Auch wenn sich die Finanzlage verbessert habe, litten die Ergebnisse weiterhin unter den Folgen der Pandemie und juristischen Problemen, sagte Vorstandschef Charlie Scharf. Erschwerend kommen geringere Erträge wegen niedrigerer Zinsen hinzu. Die Aktie reagierte mit einem Kursverlust von 4,89 Prozent.

Die US-Großbank Citigroup tut sich in der Corona-Krise weiter schwer und musste im vierten Quartal erhebliche Abstriche machen. Bankchef Michael Corbat verwies auf "massive wirtschaftliche Folgen durch Covid-19". Die schwächeren Zahlen seien zudem höheren Kosten und Steuern geschuldet. Im gesamten abgelaufenen Geschäftsjahr brach der Gewinn um 41 Prozent ein. Die Citigroup-Papiere büßten 2,71 Prozent ein.