US-Börsen zur Eröffnung uneinheitlich - Dow plus 0,22 Prozent

Nasdaq Composite 1,15 Prozent tiefer - Corona-Impfstoffkandidaten erneut bestimmendes Thema

Die US-Börsen haben am Dienstag kurz nach Handelsbeginn uneinheitlich tendiert. Gegen 15.40 Uhr gewann der Dow Jones Industrial Index um 0,22 Prozent auf 29.222,01 Zähler. Der S&P-500 Index fiel 0,48 Prozent auf 3.533,62 Zähler. Der Nasdaq Composite Index büßte 1,15 Prozent auf 11.579,64 Einheiten ein.

Erneut scheinen die Hoffnung auf eine unerwartet hohe Wirksamkeit eines Corona-Impfstoffs und dessen mögliche Schnellzulassung dem Markt positive Impulse zu verleihen, kommentierte ein Marktbeobachter. "Die Fantasie weicht aus den Sektoren, die von der Corona-Virus-Pandemie profitiert haben. Investoren suchen nach den Unternehmen und Branchen, die nun Konjunkturfantasie besitzen und von einer Wiederbelebung der Wirtschaftsaktivitäten profitieren werden", meinte Comdirect-Marktexperte Andreas Lipkow.

Die an der US-Technologiebörse Nasdaq gelisteten BioNTech-Papiere zogen im frühen US-Handel um weitere 3,5 Prozent nach oben, nachdem sie am Vortag bereits um 14 Prozent gestiegen waren. Pfizer-Aktien gewannen zuletzt 3,2 Prozent an Wert. Das Mainzer Biotechunternehmen BioNTech will seinen Corona-Impfstoff unterhalb der üblichen Marktpreise verkaufen. Der Preis des Impfstoffs werde dennoch die finanziellen Risiken widerspiegeln, die seine privaten Investoren eingegangen seien, sagte BioNTech-Strategiechef Ryan Richardson am Dienstag bei einer Online-Veranstaltung der "Financial Times".

Auch die in den USA gehandelten Papiere von Curevac rückten deutlich um neun Prozent vor. Sie profitierten von Zwischenergebnissen einer Phase-1-Studie zu einem Covid-19-Impfstoffkandidaten des biopharmazeutischen Unternehmens. Wie BioNTtech arbeitet auch die Tübinger Curevac auf Hochtouren an einem Impfstoff gegen das Coronavirus.

Unter den weiteren Einzelwerten schwächten sich Amazon im Frühhandel um gut ein Prozent ab. Der weltgrößte Online-Händler verstößt nach Einschätzung der EU-Wettbewerbshüter gegen Kartellvorschriften. Dem Unternehmen werde vorgeworfen, nicht-öffentliche Geschäftsdaten von unabhängigen Händlern systematisch für das eigene Einzelhandelsgeschäft zu nutzen, teilte die zuständige EU-Kommission am Dienstag mit.

Unter Druck kamen die Titel von Beyond Meat und rutschten gut 20 Prozent ins Minus. Der Fleischersatz-Hersteller hat im dritten Quartal stark unter der Coronakrise gelitten und die Erwartungen massiv verfehlt. Unter dem Strich fiel ein Verlust von 19,3 Millionen Dollar an. Die Erlöse des eigentlich für sein rasantes Wachstum bekannten Unternehmens legten im Jahresvergleich nur noch um magere 2,7 Prozent auf 94,4 Millionen Dollar zu. Erstmals habe die Corona-Pandemie die Quartalsergebnisse so richtig belastet, räumte Vorstandschef Ethan Brown ein.