US-Börsen zur Eröffnung uneinheitlich - Nasdaq im Plus

Dow Jones, S&P-500 dagegen schwächer - Technologiewerte nach Abwärtsbewegung vom Wochenbeginn weiter auf Erholungskurs

Die US-Börsen haben am Donnerstag uneinheitlich eröffnet. Während die Standardwerte nachgaben, konnte die Technologiebörse Nasdaq leichte Kursgewinne verzeichnen. Bereits am Vortag hatten die Technologietitel eine deutliche Aufwärtsbewegung hingelegt, nachdem sie zuvor zwei Tage in Folge unter Druck gestanden waren. Wegen der Hoffnungen auf einen bald verfügbaren Covid-19-Impfstoff hatten Anleger zu Wochenbeginn ihre Depots stärker in zyklische Werte umgeschichtet.

Der Nasdaq Composite lag gegen 15.45 Uhr 0,11 Prozent im Plus bei 11.799,17 Punkten. Der Dow Jones dagegen fiel um 0,66 Prozent auf 29.203,88 Einheiten. Der marktbreite S&P-500 wiederum verlor 0,46 Prozent auf 3.556,58 Zähler.

Vor Handelsbeginn standen US-Daten zu Inflation und Arbeitslosenhilfe am Programm. Die Verbraucherpreise stiegen im Oktober etwas weniger als erwartet. Die Zahl der Neuanträge auf Arbeitslosenhilfe ist zurückgegangen, bleibt in der Coronakrise aber auf hohem Niveau.

Genau verfolgt werden außerdem weiterhin die Nachwehen der US-Wahlen von vergangener Woche. Trotz des Widerstands von Amtsinhaber Donald Trump treibt der gewählte Präsident Joe Biden die Zusammensetzung seiner Regierungsmannschaft voran. Beglaubigte Endergebnisse der Wahl aus allen Bundesstaaten soll es aber erst zum 8. Dezember geben, knapp eine Woche bevor die Wahlleute ihre Stimmen für den nächsten Präsidenten abgeben. Das Ergebnis der Abstimmung wird erst am 6. Jänner im Kongress bekanntgegeben - erst dann herrscht absolute Rechtssicherheit.

Bei den Einzelwerten gehörten die Aktien von Microsoft (plus 0,87 Prozent) und Apple (plus 0,10 Prozent) zu den wenigen Kursgewinnern. Die beiden Titel waren schon am Vortag als größte Kursgewinner im Dow aus dem Handel gegangen.

Bei den Nebenwerten schnellten die Aktien von Fossil um 33 Prozent in die Höhe. Der Hersteller von Fashion-Accessoires wie Uhren, Schmuck oder Handtaschen hatte nicht zuletzt dank des guten Chinageschäfts starke Absatzzahlen präsentiert.