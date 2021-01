US-Börsen zur Eröffnung uneinheitlich, Senatswahl in Georgia im Fokus

Dow legt zu, Nasdaq im Minus - Aussicht auf demokratische Mehrheit im Senat schürt Konjunkturhoffnungen, belastet aber Tech-Aktien

Die US-Börsen sind am Mittwoch ohne klare Richtung in den Handel gestartet. Der Dow Jones hielt gegen 16 Uhr mit einem Plus von 0,77 Prozent bei 30.626,48 Punkten. Der marktbreite S&P-500 legte 0,24 Prozent auf 3.735,66 Zähler zu. Nach unten ging es hingegen an der Nasdaq. Der Nasdaq Composite fiel um 0,83 Prozent auf 12.712,19 Punkte.

Das marktbestimmende Thema war die Senatswahl in Georgia. Bei zwei Stichwahlen in dem US-Bundesstaat galt einer der demokratischen Senats-Kandidaten zuletzt bereits als Sieger, der andere baute seinen Vorsprung schrittweise aus. Damit könnte sich der designierte US-Präsident Joe Biden eine Mehrheit im Senat sichern und damit auch seine Regierungspläne deutlich leichter umsetzen. So könnte das geplante Konjunkturpaket damit umfangreicher ausfallen als gedacht.

In diesem Umfeld konnten wie auch in Europa Aktien der stark konjunkturabhängigen Banken deutlich zulegen. So fanden sich Finanzwerte wie JP Morgan (plus 3,41 Prozent) oder Goldman Sachs (plus 3,02 Prozent) unter den größten Gewinnern im Dow.

Technologieaktien wie Amazon (minus 1,41 Prozent), Alphabet (minus 1,67 Prozent) oder Facebook (minus 2,40 Prozent) verzeichneten hingegen Verluste. Hier befürchteten Anleger, dass Biden große Tech-Konzerne stärker regulieren könnte.

UnitedHealth ermäßigten sich nach Ankündigung eines Firmenzukaufs im Frühhandel um 0,23 Prozent. Der US-Krankenversicherer will für eine Milliardensumme den Gesundheitsdaten-Dienstleister Change Healthcare übernehmen.

Schwach sind die am Mittwoch gemeldeten Arbeitsmarktdaten ausgefallen. Die US-Unternehmen haben Ende 2020 überraschend Stellen abgebaut. Unterm Strich wurden im Dezember in der Privatwirtschaft 123.000 Arbeitsplätze gestrichen, wie aus der Umfrage des Personaldienstleisters ADP hervorgehrt. Experten hatten hingegen mit einem Aufbau von 88.000 neuen Jobs gerechnet. Die ADP-Umfragedaten gelten als möglicher erster Indikator für den am Freitag anstehenden monatlichen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung.