US-Börsen zur Eröffnung uneinheitlich

Dow Jones startet im Minus - S&P-500 und Nasdaq Composite legen zu - Berichtssaison nimmt erst am morgigen Dienstag wieder Fahrt auf

Die US-Börsen sind am Montag uneinheitlich in den Handel gestartet. Zwar gab der Dow Jones Industrial gegen 16.00 Uhr deutlich um 0,56 Prozent auf 30.822,15 Einheiten nach. Der marktbreite S&P-500 stieg jedoch um 0,25 Prozent auf 3.851,25 Punkte. Noch deutlicher konnte der technologielastige Nasdaq Composite um 1,28 Prozent auf 13.716,20 Zähler zulegen.

Die Vorgaben aus Asien waren zuvor klar positiv ausgefallen, nachdem die Kurse dort zum Wochenbeginn zugelegt hatten. In Europa ging es mit den Märkten jedoch nach einem freundlichen Handelsstart zuletzt deutlich nach unten. Vor allem schwache Konjunkturdaten belasteten hierbei.

Vor allem die steigende Furcht vor Mutationen des Coronavirus und die Probleme bei den Impfstofflieferungen in vielen Ländern dämpften am Montag einerseits die Stimmung. Marktrelevante Konjunkturdaten werden aus den USA zum Wochenauftakt nicht erwartet.

Das Interesse der Anleger dürfte sich im Laufe der Woche vor allem auf die FOMC-Sitzung der Fed konzentrieren. Nach den von US-Präsident Joe Biden angekündigten weiteren US-Wirtschaftshilfen wird am Markt jedoch nicht mit weiteren geldpolitischen Lockerungsmaßnahmen gerechnet.

Die Berichtssaison legt unterdessen am Montag vorerst ein Pause ein. Zum Wochenauftakt wird keiner der großen US-Konzerne seine Bücher öffnen. Erst am morgigen Dienstag geht es im Dow Jones mit 3M, Johnson & Johnson, American Express, Verizon und Microsoft weiter.

Aus Branchensicht gehörten am Montag zum Start die Papiere der Luftfahrt- und Reisebranche zu den größten Verlierern. Auch in Europa hatte der gesamte Sektor zuvor bereits deutlich abgegeben. Die Forderung nach strengeren Einschränkungen im internationalen Reiseverkehr zur Eindämmung der Corona-Pandemie wurden zuletzt lauter. So wird etwa der US-Präsident Joe Biden am Montag den Einreisestopp für Ausländer aus Europa erneuern, nachdem sein Vorgänger Donald Trump diesen kurz vor der Amtsübergabe aufgehoben hatte. Unter den US-Airlines verloren etwa United, Delta und American jeweils zwischen 3 und 4 Prozent.

Für die Papiere des iPhone-Herstellers Apple ging es am Montag zu Handelsbeginn um satte 4,2 Prozent nach oben womit die Titel auf ein neues Rekordhoch stiegen. Zwar wird der Konzern erst am Mittwoch seine Quartalszahlen vorlegen, Anleger und Experten positionieren sich dafür allerdings scheinbar schon optimistisch.

Kein Ende der Kursrally ist unterdessen bei den Aktien des Computerspiele-Händlers GameStop in Sicht. Nach den satten Zuwächsen von über 50 Prozent am Freitag ging es am Montag zuletzt um weitere 38 Prozent nach oben. Binnen zwei Wochen haben sie sich nun schon verfünffacht. Am Markt wird dies im großen Stil mit Short-Eindeckungen begründet.