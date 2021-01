US-Börsen zur Eröffnung wenig bewegt

Verbraucherpreise aus den Vereinigten Staaten brachten kaum Bewegung - Abstimmung über Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Trump im Kongress

Die US-Börsen sind am Mittwoch wenig bewegt in den Handel gestartet. Der Dow Jones stieg um marginale 0,02 Prozent auf 31.074,45 Punkte. Für den breiter gefassten S&P-500 ging es dagegen um 0,07 Prozent auf 3.798,64 Zähler nach unten. Der Nasdaq Composite ermäßigte sich um 0,05 Prozent auf 13.066,56 Einheiten.

Dass die Verbraucherpreise in den USA im Dezember etwas stärker gestiegen sind als erwartet, brachte keine größeren Impulse. Gegenüber dem Vorjahresmonat seien sie um 1,4 Prozent geklettert, teilte das US-Arbeitsministerium mit. Analysten hatten im Schnitt einen Zuwachs um 1,3 Prozent erwartet. Im Vormonat waren die Lebenshaltungskosten um 1,2 Prozent gestiegen.

Die Aufmerksamkeit der Investoren sei weiterhin aufs politische Washington gerichtet, hieß es am Markt. Dort wird im Kongress zur Wochenmitte über ein zweites Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Präsident Donald Trump abgestimmt.

Unter den Einzelwerten standen die Aktien von General Motors (GM) mit plus 2,84 Prozent im Fokus. GM will bis 2025 27 Milliarden US-Dollar in Forschung, Entwicklung und Produktion von Elektroautos investieren und bis dahin insgesamt 30 verschiedene E-Modelle auf den Markt bringen. Zudem wird eine eigene Batteriefabrik gebaut, in der Zellen mit einer deutlich höheren Reichweite hergestellt werden sollen.

Bei Visa gab es Kursaufschläge von 0,60 Prozent. Die 5,3 Mrd. US-Dollar schwere Übernahme des Fintech-Konzerns Plaid ist gescheitert, gab der Konzern bereits am Vorabend bekannt.

Die Titel von Zoom Communications verloren 1,75 Prozent auf 350,58 US-Dollar. Der Videokonferenzdienst hat sich über ein Aktienangebot 1,75 Milliarden US-Dollar frisches Geld besorgt. Es seien 5,15 Millionen Aktien zu 340 Dollar das Stück im Zuge einer Kapitalerhöhung platziert worden, teilte Zoom mit.

Dagegen ging es für die Anteile an ExxonMobil um 1,02 Prozent auf 48,37 Dollar hinauf. Zuvor hatten die Analysten von JPMorgan die Papiere des Ölkonzerns von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 50 auf 56 Dollar erhöht.